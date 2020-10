Las promesas de Tom a Sandra antes de abandonar solo 'La isla de las tentaciones': "Confía en mí"

El martes 20 de octubre, Telecinco emitió una nueva entrega de 'El debate de las tentaciones' en la que se emitieron algunas imágenes inéditas de la recta final de 'La isla de las tentaciones', entre ellas, las conversaciones que Tom Brusse mantuvo con Sandra Pica antes de que se reencontrara con Melyssa Pinto en la hoguera de confrontación y decidiera abandonar solo el reality, para decepción de la soltera.

Tom se despide de Sandra antes de reencontrarse con Melyssa en 'La isla de las tentaciones'

"No quiero dejarte", aseguraba Tom a Sandra, antes de acudir a la hoguera de confrontación con Melyssa. "No quiero que te vayas. No quiero quedarme aquí sin ti", reconocía por su parte la tentadora, quien acabó incluso haciéndole la maleta al empresario. "Siempre me va a echar en cara lo que he hecho contigo", declaró Brusse, sobre su entonces pareja, de quien confesó que "no creo" que me perdone, "espero que no, porque estoy bien contigo". "Confía en mí, ¿vale?", le pidió Tom, antes de separarse de la soltera para acudir al encuentro de Melyssa.

Mientras Tom y Melyssa discutían en la hoguera de confrontación, Sandra era presa de un bajón en el que recibía el consuelo de algunos de los participantes y de algunas de sus compañeras. "Si se va, el mundo no se acaba", le recordó Lester Duque, ante lo que la tentadora aseguraba que "me está superando esta situación", dado que quizás cuando Brusse "la tenga delante, a lo mejor cambia de opinión". "Sería muy hijo de puta si todo lo que me dice es para seguirme el rollo", manifestó Sandra, después de compartir que algunas de sus compañeras apostaban porque Tom la estuviera utilizando, entre ellas, Liseth. De hecho, la soltera no pudo disimular su enfado cuando Brusse regresó a la villa y anunció que se marchaba solo, lejos de lo que a ella le había prometido.

"Nos vemos fuera del programa"

Sandra y Tom, en su última conversación tras la final de 'La isla de las tentaciones'

Tras la noticia lanzada por Tom, el empresario se reunió a solas con una enfadada Sandra, a quien aclaró que "necesito aclarar mi cabeza. Dejo una relación de ocho meses y empiezo a conocerte". "No es un adiós, nos vemos fuera del programa", aseguró Brusse, mientras que Sandra confesó que "no entiendo nada. Que ahora digas que tienes que aclararte cuando antes decías que lo tenías claro...". "Ahora mismo no puedo confiar en ti. No quiero seguir pensando porque me voy a arrepentir de muchas cosas", manifestó la soltera, después de soltar que "me siento retrasada", algo que confesó de nuevo tras concluir la conversación y recibir el apoyo de sus compañeras.

"Me dijo: 'confía en mí, nadie nos va a separar'", protesto Pica, antes de cargar contra Melyssa. "Cómo se ha salido con la suya. Cuando vino a villa ya dijo: 'voy a tener esa hoguera de confrontación por joder", recordó la soltera, quien volvió a mantener una conversación Tom después de que ambos abandonaran la villa. "No quería estar aquí sin ti y necesitaba hablar contigo", manifestó Sandra. "Podía elegir y elegí irme solo porque llevo una relación de ocho meses y aquí todo ha sido muy intenso", aclaró Brusse, tras lo cual afirmó que "no me arrepiento de nada". "Fuera de aquí, quiero seguir conociéndote", confesó Sandra, después de que Tom admitiera que "me gustas mucho, tengo sentimientos por ti". "Te espero fuera", prometió el participante, antes de despedirse.