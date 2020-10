'El debate de las tentaciones': Liseth desvela que mantenía contacto con Tom mientras estaba con Melyssa

La noche del martes 20 de octubre, Carlos Sobera volvió a estar ante una nueva entrega de 'El debate de las tentaciones', en el que se emitieron imágenes nuevas de lo ocurrido en 'La isla de las tentaciones'. Entre ellas, la eliminación de Liseth, una de las solteras, quien aseguró al comienzo del reality que se había besado con Tom Brusse mientras estaba conociendo a Melyssa Pinto en su trono de 'Mujeres y hombres y viceversa. Algo que el propio Brusse acabó reconociendo después de mentir a su pareja y que podría haber llegado más allá: una vez iniciada la relación con Pinto, el empresario habría continuado intercambiando mensajes con la que después sería una de las tentadoras del reality.

Liseth rememora su expulsión de 'La isla de las tentaciones'

A su llegada a plató, Liseth tuvo oportunidad de aclarar por qué había desvelado al comienzo del reality que ella y Tom se habían besado cuando él comenzaba a conocer a su pareja en 'Mujeres y hombres y viceversa'. "Lo dije porque no tengo por qué defender a un infiel o a un chico que va de caballero y no lo es", aseguró la tentadora, quien recordó que "conté la verdad". "Me arrepiento de decir que Melyssa tenía que tener miedo de mí", confesó la soltera, antes de opinar sobre Pinto que "tenía que preocuparse por su novio y por su actitud". "Yo quería aclararlo con él. Me había dejado de mentirosa", reconoció Liseth, al hablar del momento en el que le puso el collar a Brusse, al comenzar el programa.

Fue entonces cuando 'El debate de las tentaciones' recordó la eliminación de la soltera, antes de que el reality arrancara su recta final, cuando fue descartada por los participantes por el hecho de que habían tenido "menos feeling" con ella, que era con la que "menos hemos congeniado". "Entiendo lo que dice. Los primeros días fueron duros por la discusión con Tom. Me sentí excluida de la casa", confesaba una emocionada Liseth, quien admitió sobre Tom que "pensé que iba a seguir con la mentira hasta el final". "No pude ser yo misma al cien por cien. Pese a ello, os llevo en el corazón y os deseo lo mejor", concluía la soltera, antes de abandonar la villa.

"Me hicieron el vacío"

Lejos de quedarse en una noche en la que Liseth y Brusse intercambiaron besos, la soltera afirmó que "mantuvimos mensajes cuando acabó el trono", es decir, cuando el empresario ya estaba oficialmente con Melyssa. Además, la tentadora achacó su aislamiento en el reality a Tom, quien no habría hablado precisamente bien de ella a sus compañeros. "En la casa Tom fue como el líder. Todo el mundo iba detrás de él y estaba encantado", declaró Liseth, antes de señalar que "los chicos le hacían mucho caso y creo que les dijo en algún momento que me hicieran el vacío". Unas palabras que suscribió su compañera de reality, Luzma, quien defendió que Liseth "fue honesta". "Cuando yo me fui Lester me confesó que sabía toda la verdad desde el principio", desveló Liseth, al hablar de la relación entre ella y Tom que él había negado al principio.