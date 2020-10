Tom admite que besó a Liseth tras mentir a Melyssa en 'La isla de las tentaciones': "No significó nada"

La noche del martes 13 de octubre, Telecinco emitió una nueva gala de 'El debate de las tentaciones', con Carlos Sobera al frente, en la que distintos colaboradores e invitados tuvieron ocasión de hablar sobre lo que se había emitido en los últimos días en 'La isla de las tentaciones'. Además, el formato emitió imágenes inéditas, entre ellas, una conversación entre Tom Brusse y Sandra, una de las solteras, en la que el participante reconocía que se había besado con Liseth, una de las solteras, algo que negó ante Melyssa Pinto, durante el reencuentro en el estreno del reality.

Liseth y Tom, cara a cara en 'La isla de las tentaciones'

"Contigo quiero ser transparente, no quiero secretos, quiero empezar bien", manifestó Brusse, al reunirse con Sandra, ante quien confesó que "a Liseth, la besé". Una revelación que hizo reír a la soltera, ante lo inesperado de la declaración. "Mentí cuando Liseth habló del beso, porque para mí fue un beso una noche, en una discoteca y no ha significado nada", explicó Tom ante las cámaras del programa, mientras que con Sandra señaló que no había reconocido la verdad "por el tema de Melyssa, los celos". "La conoces mejor que a nadie y sabes cómo va a reaccionar", justificó la soltera, quien admitió "que se lo digas a mí antes que a ella, me gusta".

Posteriormente, Brusse tuvo ocasión de reunirse con Liseth para hablar del tema, que concluyó con un abrazo entre ambos. "Te doy la razón de lo que pasó. Lo negué porque me daba vergüenza", reconoció Tom, antes de echarle en cara a la soltera que "me parece feo por tu parte haberlo dicho en la gala". "Para mí fue solo un beso", recalcó el participante, algo con Liseth se mostró de acuerdo antes de asegurar que "nunca quise hacerle daño a Melyssa" al desvelar el encuentro que habían mantenido, aparentemente, cuando Tom comenzaba a conocer a Pinto en 'Mujeres y hombres y viceversa'. "Me puse muy nervioso porque tenía a mi novia al lado", aclaró Tom, tras lo cual se disculpó con la soltera por "si estaba mal contigo, pero soy así".

"Se cree sus mentiras"

Nela, madre de Melyssa, tuvo ocasión de opinar sobre las imágenes, momento en el que se mostró muy crítica con Tom. "Creo que se cree sus mentiras y quiere justificarse rebajando a mi hija", declaró la invitada, al recordar cómo Brusse había tratado de justificar su comportamiento en la isla por los supuestos cuernos que Pinto le había puesto antes del reality. De hecho, Nela acabó desvelando el hecho de que Tom "no iba a dormir a casa" cuando vivía con Melyssa en Marrakech, algo que despertaba las sospechas y los celos de su hija. "Es tan golfo de vender que le han puesto los cuernos cuando están separados y él lo oculta y lo utiliza para ganarse la confianza de la otra", opinó Kiko Matamoros, quien recordó que "ella tuvo la decencia de contárselo y él tuvo la indecencia de ocultarlo". "Está haciendo este papelón delante de la cámara", criticó el colaborador.