Pablo Iglesias desata una tormenta en Twitter con un mensaje sobre 'La conjura contra América'

Si 'The Wire' arrancaba con un reguero de sangre que reflejaba en el asfalto de Baltimore las luces de las sirenas de policía, 'La conjura contra América' expone su planteamiento acerca del fascismo con un trazado de tiza. La miniserie de HBO, que ha recibido una nominación a los Emmy por su apartado fotográfico, ha adaptado la novela homónima de Philip Roth, que imaginaba unos Estados Unidos alternativos, alineados con la mentalidad nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El principal responsable del salto del libro a la pequeña pantalla ha sido David Simon, el reputado creativo detrás de esa atemporal 'The Wire' que mencionábamos al comienzo y de otros títulos tan relevantes como 'Treme' o 'The Corner', y que, de manera totalmente inesperada, se ha visto arrastrado por Pablo Iglesias a un conflicto ajeno a su labor televisiva.

So, if my poor Spanish holds, this fellow liked the bent of a miniseries & tagged me. And so now into a second day, my Twitter feed is full of Francoists and Catalunyans screaming at each other in languages not my own. Well okay. It's 1937 again. Fuck the fascists. No pasaran. https://t.co/oJnj0PuqlV