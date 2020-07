Ferreras atiza a Pablo Iglesias tras su polémica con Vicente Vallés: "Me parece un error y una catástrofe"

A estas alturas, ninguna tertulia política en televisión escapa al caso Dina. Una polémica que Vicente Vallés analizó en 'Antena 3 noticias' argumentando que Podemos se había "abonado al discurso que ya utilizó en las elecciones de que hay una campaña de las cloacas del Estado. Una campaña que, de existir, no ha evitado que Podemos esté en el poder ni que su líder sea vicepresidente del Gobierno", expuso el presentador el pasado 30 de junio.

Antonio García Ferreras, en 'Al rojo vivo'

El fin de semana, Pablo Iglesias respondió en RNE con una indirecta que no necesitaba mayor interpretación: "Incluso algún presunto periodista ha llegado a decir: 'bueno, no serían tan graves las cloacas si no consiguieron que Podemos no estuviera en el Gobierno y que Pablo Iglesias no fuera vicepresidente", relató sin nombrar explícitamente a Vallés.

El debate ha llegado este lunes a la mesa de 'Al rojo vivo', donde colaboradores como Enric Juliana, Lucía Méndez y Nacho Escolar han criticado la actitud del vicepresidente. Antonio García Ferreras se ha limitado a conducir el debate, pero también ha atizado al líder de Podemos. "Me parece un error y una catástrofe, ellos sabrán", dejó caer el presentador de laSexta. Con todo, considera "indiscutible" el hecho de que "las cloacas existen y han actuado contra Podemos".

Ferreras también ha lamentado la actitud de Pablo Echenique, diputado y portavoz de Unidas Podemos en el Congreso. "Ha insistido en la línea de ataques a periodistas concretos y no es la primera vez", ha advertido Ferreras antes de dar paso a Bea Zamorano, que recordó las palabras del argentino en Twitter: "Lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen 'informativos'", escribió Echenique.

Compañeros en defensa

Las palabras del portavoz encendieron la mecha de una cadena de solidaridad de varios periodistas televisivos para apoyar la libertad de prensa y defender a Vallés. "Señalar así a quienes informan con profesionalidad está muy feo", reclamaba en Twitter Sandra Golpe, presentadora de los informativos de sobremesa en Antena 3. En Telecinco se pronunció Ángeles Blanco este fin de semana: "A ver si lo entiendo. Alguien retiene la tarjeta del móvil de una mujer porque el contenido que esa mujer tiene en su propia tarjeta de su propio móvil puede causarle un trauma... ¿Es algo así?", reflexionó Blanco, pareja sentimental de Vallés. Otros periodistas como Ana Pastor, Xabier Fortes, Carlos Franganillo, David Jiménez o Iker Jiménez apoyaron a su compañero respaldando la libertad de prensa.