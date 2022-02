La tarde del jueves 3 de febrero, 'Todo es mentira' sorprendía con una inesperada noticia: Miguel Lago, uno de los colaboradores que había formado parte de su historia desde su nacimiento en 2019, ponía fin a su etapa en el programa. Una noticia con la que Risto Mejide arrancó la que sería la última entrega de su compañero en el formato.

Miguel Lago en su último programa de 'Todo es mentira'

"Para nosotros es un día especial, porque hay alguien del equipo que tiene que decirnos algo", comunicó Mejide, al arrancar el programa, antes de ceder la palabra a Lago. "Hoy me dirijo a la audiencia que durante tres años ha convertido 'Todo es Mentira' en un programa de éxito objetivo, para decir que hoy es mi último 'Todo es Mentira'", desvelaba entonces el colaborador, quien aseguró que "esto se acaba aquí hoy". Lago confesó entonces que "mis compañeros saben que estoy en un momento de cambio, de iniciar una nueva etapa y las últimas semanas han sido muy difíciles. Me han afectado enormemente". Eso habría sido un motivo más que suficiente para que el humorista hubiera "decidido poner pie a tierra, equilibrar todo e iniciar una etapa nueva donde nos veremos y donde desarrollaré nuevos proyectos", palabras a las que Mejide no dudó en responder en nombre de todo el equipo responsable del formato de Cuatro.

"Una etapa que empieza ahora y que nosotros te agradecemos muchísimo la que se cierra hoy, en nombre de todo el programa. Vamos a disfrutar del programa de hoy, de esos 767 programas que llevamos y, desde luego, aquí siempre tendrás la puerta abierta", manifestó el presentador, ante un agradecido Lago, quien recalcó que, a pesar de todo, "hoy voy a hacer lo que cada tarde hacemos: chistes y risa". Así, el programa se desarrolló con normalidad hasta que, ya en su recta final, Mejide volvió a recalcar que se trataba de la última entrega en la que contarían con Lago, a quien el equipo le deseaba "mucha suerte". "Yo quiero decirte solo una cosa, Miguel: gracias. Nos has enseñado muchas cosas, cosas de ti, incluso aquellas que no pretendías enseñar, sobre el humor, la televisión, y espero que de verdad sigas cosechando éxitos, porque te lo mereces", declaró el presentador.

"Ha sido un privilegio enorme"

Risto Mejide se despide de Miguel Lago en 'Todo es mentira'

"Te lo agradezco mucho a ti, que eres el amado líder y, por supuesto, lo hago extensible a mis queridos compañeros y a todos los que han pasado y han sumado a 'Todo es mentira durante estos tres años, delante de las cámaras, o detrás. Ha sido un privilegio enorme", respondía el colaborador, que puso fin a su paso por el formato con un repaso a sus tres años formando parte del mismo. La noticia llegaba así después de que, hace algo más de una semana, Lago fuera duramente criticado por reírse de los ofensivos comentarios que Celia Villalobos lanzó en el programa contra Pablo Iglesias, Irene Montero e incluso los hijo de la pareja.

Por entonces, el colaborador explicó en su perfil de Twitter que "es muy difícil para mí no reírme de las barbaridades que se producen en directo porque relativizo todo y reconozco que en vivo no me pareció tanto". "Lo que me ha dolido no son los tuits orquestados. Son los de los que os habéis reído de todo conmigo y en esta os habéis molestado", añadía el humorista. Ante los reproches y críticas, e incluso las referencias a qué habría ocurrido de haber sido su familia el objetivo de Villalobos, Lago apuntó que "mi esposa e hijos han recibido en esta red todo tipo de insultos, amenazas y barbaridades varias". De hecho, el colaborador reconoció que "me lo he tomado con calma porque no dejan de ser las tonterías de algunos tarados. Tengo ya callo de tanto insulto y amenaza. Insisto: calma". Una polémica que, quizás, habría terminado por animar a Lago a poner fin a su etapa televisiva, al menos, por el momento.