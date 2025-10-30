Por Sergio Navarro |

El miércoles 29 de octubre se cumplió un año de la dana de Valencia. Muchos programas de televisión ofrecieron entregas especiales dedicadas a esta tragedia y sus consecuencias. En mayor o menor medida, este suceso estuvo presente en todos los formatos. 'El hormiguero' fue uno de ellos, pues Pablo Motos interrumpió la entrevista con Arturo Valls para acercarse a su barandilla y hablar de la dana.

El presentador quiso empezar su discurso hablando "de cuando los muertos se convierten en un número", pero que no es así para ti "si has perdido un ser querido, nadie se puede poner en tu piel, nadie puede entender qué forma tan profunda de dolor se ha quedado contigo", ya que además de todo lo que se vio, "la dana también se llevó muchas cosas invisibles".

Pablo Motos, en el aniversario de la dana, en 'El hormiguero'

Después de esta parte más emotiva, Motos pasó a un apartado más crítico y recordar que todos tenemos que seguir soportando "preguntas que siguen sin respuesta" como "¿Por qué sigue ahí Mazón? ¿Por qué no declaró el estado de emergencia? ¿Por qué Pedro Sánchez, viendo a la gente ahogarse, no declaró el estado de emergencia por encima del impresentable de Mazón?

La indignación de Arturo Valls

Arturo Valls opina de la actitud de Mazón desde 'El hormiguero'

"No sé,. No sé, porque para sentir vergüenza hay que tener honor", añadía muy contundente Motos acabando así su discurso: "Mucha gente se pregunta si hemos aprendido algo. Pues sí. Si hay un problema grave, estamos abandonados a nuestra suerte. Esa es la cruda realidad".

De vuelta a la mesa, le decía a Arturo Valls: "Si no lo digo, reviento". Entonces, Valls, también valenciano, expresaba su "indignación": "Hay cosas que no se pueden entender. Cuando te piden que por favor no vayas al funeral, las propias víctimas, ¿qué más te da? Respeta eso. ¿Quieres ejercer de presidente de la Generalitat cuando el día que tendrías que haber ejercido de presidente de la Generalitat estabas alargando una sobremesa en un restaurante. Eso es muy indignante".