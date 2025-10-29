'Aquí la Tierra' estrena imagen y plató con realidad aumentada en su especial del aniversario de la dana

Por Julia Almazán Romero |

El clásico magacín de RTVE, 'Aquí la Tierra', inicia una nueva era. El espacio conducido por Jacob Petrus moderniza su imagen y su plató incorporando las últimas tecnologías audiovisuales para seguir acercando al público la meteorología, el medio ambiente y la riqueza del sector primario. Su estreno llega este miércoles 29 de octubre, coincidiendo con una edición especial en memoria de las víctimas de la dana que Valencia hace justo un año.

El nuevo plató supone una gran apuesta dentro del panorama televisivo nacional. Con cuatro pantallas gigantes de 18,5 metros de largo por 3,5 de alto, el espacio permite el uso de realidad aumentada y entornos de XR para ofrecer una explicación más didáctica y visual de los fenómenos meteorológicos y geográficos. Además, el formato estrena nuevos grafismos, logo y banda sonora, reforzando su identidad sin perder su esencia divulgativa ni su compromiso con la sostenibilidad y la España rural.

Jacob Petrus en el nuevo plató de 'Aquí la tierra'

Además, la renovación llega acompañada de ajustes puntuales en la parrilla. El funeral de Estado del miércoles 29 de octubre, TVE ha programado un informativo especial de la dana entre las 17:50 y las 19:00, dejando luego a 'Malas lenguas' (19:00–20:30) y la edición especial de 'Aquí la Tierra' (20:30–21:00). A partir del jueves 30 la parrilla regresará a la normalidad, el magacín con su contenido habitual y el resto de programas retomando sus franjas habituales.

Jacob Petrus, Isabel Moreno e Quico Taronjí con el antiguo logo de 'Aquí la tierra'

Especial por el aniversario de la dana

Producido por RTVE en colaboración con Catorce, y dirigido por Nacho Mostazo, Jacob Petrus y Víctor Otamendi,y ahora RTVE apuesta por su renovación para seguir adaptándose a los contenidos actuales. Por ello, con más de once años en antena y galardones como el Premio Ondas, el Zapping, la Antena de Oro o el Premio FesTVal de Vitoria, 'Aquí la Tierra' sigue siendo una cita imprescindible de las tardes televisivas.

La edición especial del aniversario de la dana contará de primera mano la tragedia que azotó a cientos de familias de la Comunidad Valenciana. Desde el nuevo plató, Jacob Petrus recreará mediante realidad aumentada qué ocurrió aquel 29 de octubre de 2024, el día en que el mar desató el mayor desastre natural del siglo XXI en España. Mientras tanto, Quico Taronjí e Isabel Moreno se desplazarán hasta Paiporta y Letur, dos de las localidades más afectadas, para mostrar cómo ha sido su proceso de recuperación y analizar si un episodio similar podría repetirse en el futuro.