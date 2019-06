Pablo Motos y Santi Cazorla dan detalles de la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos: "He pedido permiso"

La noche del miércoles 19 de junio, Pablo Motos recibió en 'El hormiguero' al futbolista Santi Cazorla. Una visita que el presentador aprovechó para repasar algunos divertidos momentos vividos el sábado 15 de junio, en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos, a la que Cazorla también acudió, al igual que gran parte del equipo del programa de Antena 3.

El futbolista Santi Cazorla en 'El hormiguero'

"¿Ya se te ha pasado lo de la boda?", quiso saber Cazorla, al comenzar la entrevista. "Cuánto da que hablar la boda", comentó Motos, antes de preguntar si hablaban de ella. "De lo que nos acordamos", bromeó el futbolista. El presentador reconoció entonces que "había llamado a Sergio Ramos y le había pedido permiso", con el fin de poder hablar en el programa de algunas de las cosas que habían vivido durante la celebración.

"Pablo estaba operado de la rodilla y no paraba de bailar", relató el futbolista, con humor, después de desvelar que el valenciano "subió al escenario y no bajaba" de él. "Contigo todavía estaba bien", bromeó Motos, quien confesó que "se fue a la cama a las seis de la mañana". "Yo un poco antes, a las diez", se cachondeó Cazorla, generando risas entre los presentes, antes de que Pablo desvelara también que "había drones" durante la celebración que "vigilaban que no hubiera gente espiando".

"Volvimos a ser personas"

"Qué gran hallazgo lo de quitarnos los móviles. Volvimos a ser personas", reconoció Motos, quien señaló que, aunque había habido algunas protestas al principio, la gente había acabado relajándose. "Yo lo dejé en el hotel", confesó Cazorla, que señaló que Florentino Pérez fue el único que "llevaba móvil". Fue entonces cuando Motos desveló que había estado hablando con el presidente del Real Madrid, dado que había sido víctima de la misma estafa publicada en Facebook que él había denunciado en el programa. "Nosotros viendo a Europe y vosotros hablando de abogados", comentó una de las hormigas.

Un dragón incluido

Pablo Motos y Santi Cazorla en 'El hormiguero'

"Hay un momento espectacular donde nos llevaron a un pueblo", contó Pablo Motos, ante lo que las hormigas señalaron que era como "un decorado de Hollywood", donde había "restaurantes, coches antiguos y un escenario". "Era más grande que mi pueblo", comentó Cazorla. "Hubo un momento en el suena la música de Europe, "The Final Countdown", y apareció un dragón. Iba tan pedo que pensé que era real", reconoció el presentador, antes de desvelar que, sobre dicho dragón, estaban Pilar Rubio y Sergio Ramos.

Además, según contaron Motos y Cazorla, los novios tuvieron ocasión de subir al escenario con Europe para bailar al ritmo de una "canción de amor" del grupo. "Es la mejor fiesta en la que he estado en mi vida", reconoció el presentador, mientras que su invitado señaló que "había habido gente muy divertida". "Muchas felicidades a Sergio y Pilar", deseó Motos, poniendo punto y final al tema de conversación.