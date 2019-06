Victoria Beckham, de despreciar los regalos de Pilar Rubio como reportera a invitada estrella de su boda

Ya lo dijo Julio Iglesias, la vida viene y va. Y si no que se lo digan a Pilar Rubio, que ha pasado de perseguir a famosos como la reportera más intrépida de España a tenerlos a todos como invitados en su boda con Sergio Ramos. La presentadora contraía matrimonio con su pareja desde hace casi una década el pasado sábado 15 de junio, y al evento acudían personalidades de todo tipo, desde los rostros televisivos más conocidos hasta las estrellas del futbol, como fue el caso de David Beckham, que acudió acompañado de su mujer Victoria.

Victoria y David Beckham, en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos

Precisamente, con esta última la exreportera tiene una anécdota bastante peculiar, y es que Rubio se tuvo que patear calle pa' arriba, calle pa' abajo para poder darle un regalo a la pareja del por aquel entonces futbolista estrella del Real Madrid. El presente eran unas zapatillas Victoria, que hacían honor al nombre de la cantante. Además, habían bordado en nombre de sus hijos.

Madre mía como cambió el cuento... hace 11 años Pilar Rubio mendigando una palabra a Victoria Beckham y hoy va invitada a su boda!! pic.twitter.com/kcmH8u8YRg — Ilustre Ignorante (@ILUS3_IGNORANTE) 15 de junio de 2019

Sin embargo, tal y como se aprecia en el vídeo, que pertenece a uno de sus reportajes en 'Sé lo que hicisteis...', la misión fue más bien fallida, ya que Victoria ignoró por completo a la reportera y al presente. "Hemos conseguido que, por lo menos, las mirara", decía Rubio casi sin aliento, y es que corrió detrás del coche de la cantante por toda la calle para poder darle la caja de zapatillas.

Buscando en el baúl de los recuerdos

Esta ironía del destino no es lo único que las redes han querido rescatar. También han sido muchos los que han compartido el primer encuentro televisivo entre Pilar Rubio y Sergio Ramos, que se produjo, precisamente, en otro reportaje de 'Sé lo que hicisteis...'. Fue en un evento al que acudió el futbolista para dar su apoyo a Andy y Lucas. En él, una Pilar Rubio sin vergüenza lanzó una proposición al aire a Sergio Ramos: "Oye, que como no has venido con novia te puedo acompañar yo". Y ya se sabe, entre broma y broma la verdad asoma. Las vueltas que da la vida, oigan.