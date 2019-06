El troleo de Pablo Motos y Antonio Resines dedicado a David Broncano: "Esto no es 'La resistencia'"

Antonio Resines fue el invitado de 'El hormiguero' en la noche del lunes 17 de junio, ocasión en la que el actor promocionó el documental "Historias de nuestro cine". Una producción que el actor codirige junto a Ana Pérez-Lorente y para la que se reunió con distintos compañeros de la profesión, entre los que se encuentran nombres como Loles León o Ana Belén.

Pablo Motos y Antonio Resines en 'Pablo Motos'

En un momento de la entrevista, Resines quiso saber si Pablo Motos tenía algún fragmento de dicho documental, con el fin de que el público pudiera verlo. "Tengo un adelanto, esto no es 'La resistencia'", comentó el presentador, bromista, antes de añadir que su invitado "era amigo" de David Broncano. Un comentario que Resines no se esperaba, pero que no le impidió seguir la broma.

"Esto es indignante, acojonante. ¿Quién es Broncano?", cuestionó el invitado, dando pie a que Motos lanzara una pulla al presentador de Movistar+. "Al que le suda la mano", soltó el valenciano, entre risas. El presentador de 'El hormiguero' no se quedó ahí, e incluso animó a Resines a que, en su próxima visita a 'La resistencia', le soltara la frase a Broncano. "Se convierte en una tortura para él y no aguanta un mes", bromeó Motos, antes de animar al público presente a repetir la frase.

Conectando con la "chavalada"

El presentador y su invitado se enzarzaron en una pequeña discusión, sin perder el humor, en la que ambos achacaban al otro el origen de aquella pulla a Broncano. "David, son cosas de Pablo, que es muy infantil", se defendió Resines, hablando a cámara, antes de bromear incluso con que el presentador de 'El hormiguero' era un "falso". Unos comentarios cargados de humor que también se vieron reflejados en la cuenta de Twitter de 'La resistencia'. "Cómo intentan conectar con la chavalada invitando a un youtuber", escribieron los encargados de la cuenta, haciendo referencia a Resines, de quien afirmaron en un tuit anterior que "el amigo de Broncano empezaba a darse a conocer".