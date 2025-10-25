Programa relacionado
Directo al grano
2025 - Act
España
Magazine Entretenimiento Entrevistas
Popularidad: #80 de 2.140
'Directo al grano' relató la nueva polémica de Isabel Díaz Ayuso por su oposición a que la Real Casa de Correos sea Lugar de Memoria. El programa traía como invitado a Paco Lobatón para expresar su opinión sobre esto y narrar la dura represión franquista que vivió en sus propias carnes como delegado estudiantil en la universidad. Además, también conectaron durante el resto de tarde de manera telefónica con otras víctimas.
Debido al intento de la presidenta de la Comunidad de Madrid por evitar este reconocimiento a la Real Casa de Correos, han sido muchas las víctimas que han salido a contar sus testimonios de represión y tortura, manifestándose en contra de la opinión de Ayuso. Sobre esto, el periodista invitado afirmaba que se "estremecía" ante los casos de las personas que fueron torturadas, ya que él "solo había sido golpeado", pero tenía compañeros que "fueron directamente torturados".
A partir de aquí, Paco Lobatón relató sus momentos más duros durante la dictadura: "Me encañonan con una pistola directamente en la sien. A partir de ahí yo, un chaval de 20 años con ímpetu estudiantil y vital, me intenté quitar de en medio a quien me estaba deteniendo. (...) Eso posteriormente, ¿sabes qué me acarreó? Un cargo de atentado a la fuerza pública (...) Inmediatamente me detienen en esa comisaría que tenían instalada allí, recibo los primeros golpes y soy trasladado".
El recado de Paco Lobatón a Ayuso
Tras el duro testimonio de Paco Lobatón, Gonzalo Miró le preguntaba concretamente por su opinión respecto a la oposición de Ayuso a nombrar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria: "Sobra la polémica, no debería haber polémica. Al contrario, debería haber un consenso jubiloso porque yo creo que lo que dignifica al actual edificio y antigua Casa de Correos es que ahora pueda ser sede de una institución democrática y de un gobierno democrático", respondía.
"Cobra más fuerza ese valor democrático si se recuerda lo que antes fue. No es retroceder, pero había mazmorras que eran los calabozos donde nos encerraban o había despachos donde nos golpeaban, ahora hay gente que administra un gobierno democrático. (...) Hay que convertir en una celebración democrática la significación o la resignificación de ese sitio. No olvidar lo que fue para valorar más lo que es", añadía.