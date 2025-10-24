Por Beatriz Prieto |

Este viernes 24 de octubre, el Teatro Campoamor de Oviedo acogerá la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025. Una cita ineludible para Radiotelevisión Española, que realizará y distribuirá la señal institucional de la gala, al igual que facilitará la señal de televisión de la audiencia de los reyes con los galardonados, a las 12.30h de la mañana, en el Hotel de la Reconquista, lo que irremediablemente cambiará la programación habitual de La 1.

De este modo, tanto La 1 como el Canal 24 horas conectarán con la ciudad de Oviedo a partir de las 18.10h, para mostrar en directo la llegada de las autoridades y la ceremonia completa, con los periodistas Ana Roldán y Alejandro Riego como comentaristas. Por ese motivo, la entidad pública se ha visto obligada a cambiar la parrilla de la tarde de su principal cadena, empezando por 'Directo al grano', que arrancará en su hora habitual, a las 15.55h.

'Directo al grano'

No obstante, el programa capitaneado por Marta Flich y Gonzalo Miró se extenderá hasta el comienzo de la ceremonia de premios, en lugar de concluir a las 17.35h para dar paso a 'Valle Salvaje'. De este modo, tanto la serie de Bambú Producciones como su "hermana", 'La promesa', desaparecerán de la parrilla del viernes 24 de octubre, sustituidos por la puntual cita. Una suerte que no correrán 'Malas lenguas' ni 'Aquí la Tierra': el primero comenzará a las 19.30h, tras la gala, mientras que el segundo se mantendrá como siempre, a las 20.30h.

Una amplia cobertura

'Valle salvaje'

Además de retransmitir la ceremonia en directo,junto a los informativos de RNE y los canales digitales. En el ámbito televisivo,, donde la periodista tendrá ocasión de entrevistar a los premiados que pasen por el set de RTVE.

Tanto 'La hora de La 1' como 'Mañaneros 360' también informarán en directo sobre los preparativos de los Premios Princesa de Asturias 2025 en la franja de la mañana. Asimismo, la cobertura continuará el sábado 25, de la mano del equipo de 'D Corazón', liderado por Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, quienes además de analizar anécdotas y estilismos, cubrirán la entrega del premio al pueblo ejemplar de Asturias, Valdesoto, por parte de los reyes, la princesa de Asturias y la Infanta Sofía.