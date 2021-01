Paola Dominguín enfurece a Jorge Javier Vázquez al afirmar que no se pondrá la vacuna contra la Covid-19

El 2 de enero, Paola Dominguín visitó 'Sábado deluxe' para enfrentarse a las preguntas más complicadas tras el fallecimiento de su madre, Lucía Bosé, el pasado mes de marzo y las polémicas declaraciones negacionistas de su hermano, Miguel Bosé. La invitada del programa no se escondió en ningún momento y respondió sinceramente a todos los temas que le propuso el programa, incluida su negativa a ponerse la vacuna contra el Covid-19.

La hija de Lucía Bosé no está a favor de vacunarse ya que considera que al vivir en el campo no lo necesita porque no se relaciona con nadie: "¿Una vacuna que se la acaban de inventar? Yo no me la pongo. No voy a hacer de conejillo de indias", declaró la invitada. Ante esta afirmación, Jorge Javier Vázquez aseguró que se trata de una posición muy "egoísta" ya que puede hacer "morir a otras personas": "Nos tenemos que poner la vacuna por el bien del prójimo, no solo por el nuestro", le recomendó el presentador.

Paola Dominguín en 'Sábado deluxe'

Debido a la pandemia, Dominguín fue la única hija que pudo estar con Lucía Bosé sus últimas horas de vida. Eso sí, la hermana de Miguel Bosé quiso aclarar en todo momento que su madre no falleció por el coronavirus, sino por una neumonía: "No pudo recibir el tratamiento habitual que tenía por el estado de alerta". Con respecto a las declaraciones negacionistas del cantante, Paola considera que su hermano adquirió esa postura justo después del fallecimiento de Lucía.

La invitada de 'Sábado deluxe' corroboró que la mascarilla no es sana "porque la boca no se oxigena y provoca infecciones" pero comprende que hay que llevarla: "Yo no me hubiera metido en eso, es un tema muy delicado y hay que ser prudente. Yo no hablo con él de estas cosas", afirmó Paola aunque confesó que no comprende cómo su hermano pudo animar a realizar una manifestación, a la que finalmente no se presentó.

Paola Dominguín veta a Lydia Lozano

La invitada de 'Sábado deluxe', Paola Dominguín ha explicado el motivo por el que ha decidido que Lydia Lozano no estuviese presente durante su entrevista: "Es cansino, sinceramente, habla de mi familia como si fuera íntima y no lo es", admitió la hija de Lucía Bosé. "Quiere darse el valor de lo íntimo y no lo es", aseguró mientras que la colaboradora escuchaba todo desde la sala VIP.

Después de años alardeando de su amistad con la familia Dominguín-Bosé, las afirmaciones de Lozano han sido desmentidas por la hermana de Miguel Bosé. Algo que ha afectado mucho a la colaboradora quien ha podido entrar en plató justo después de terminar la entrevista muy emocionada pensando que se trataba de una broma y se ha encontrado que las declaraciones de Paola Dominguín eran de verdad: "Pero a esta señora, ¿qué le he hecho yo?", se preguntaba a tertuliana.