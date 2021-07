Los papeles de Elena Irureta antes de arrasar con 'Patria'

El 27 de septiembre de 2020, HBO estrenó en más de veintiún países la ficción 'Patria', basada en la popular novela homónima de Fernando Aramburu, en la que la actriz Elena Irureta encabezaba el reparto en el papel de Bittori, una de las protagonistas de la historia. Gracias a dicha interpretación, la vasca logró múltiples reconocimientos, entre los que destacan el Premio Forqué a Mejor interpretación femenina en una serie, el Feroz a Mejor actriz protagonista en una serie o el galardón DAMA a Mejor actriz de drama en los Premios MiM de 2021.

Sin embargo, Irureta, nacida el 30 de julio de 1955, ha contado con múltiples papeles con anterioridad, sobre todo en cine y televisión, desde que debutó en 1985 ante las cámaras en el film "Fuego eterno". En el caso de la pequeña pantalla, la actriz comenzó su carrera interpretativa en varias series de ETB en los años 90, antes de dar el salto a Telecinco con 'Al salir de clase'. Desde entonces, Irureta ha participado en algunas producciones de forma esporádica, como 'Periodistas', 'Felipe y Letizia', 'Los protegidos', 'El secreto de Puente Viejo', 'Toledo' o 'El don de Alba'. Dada su amplia carrera, en FormulaTV repasamos los papeles televisivos más destacados de Irureta antes de 'Patria', ficción a la que la actriz sumó posteriormente otras interpretaciones en ficciones como 'Los favoritos de Midas', 'Madres. Amor y vida' o 'Alma'.

1 Socorro en 'Al salir de clase' (1997)

Elena Irureta en su primera aparición en 'Al salir de clase'

En 1997, Irureta saltó a la televisión nacional a través de la serie de Telecinco 'Al salir de clase'. El comienzo de la actriz a la popular serie adolescente de los años noventa se dio en la primera temporada, cuando su personaje, Socorro, llegaba a la casa de Silvia, que estaba a cargo de María Luisa (Maribel Ripoll), como nueva inquilina. La mujer se instaló junto a su segundo marido, Pepe (Ramón Teixidor), y sus hijos e hijastros: Rocío (Vanessa Sáiz) y Víctor (Antonio Melero); y Fran (Carlos Castel) y Fabiola (Sandra Blázquez), respectivamente. A lo largo de algo más de una treintena de episodios, Socorro y su peculiar familia aportaron un toque cómico a la serie, mientras los más jóvenes interactuaban con sus protagonistas, hasta que finalmente la familia abandonó el lugar y desapareció de la ficción.

2 Laura en 'El comisario' (1999)

Elena Irureta como Laura en 'El comisario'

Sin duda, en 1999 Irureta obtuvo el que sería su papel más popular y duradero hasta la fecha: la oficial Laura Hurtado, de la serie de Telecinco 'El comisario'. Mujer de Pascual (Joaquín Climent), con quien tiene dos hijos, Hurtado se ocupaba de la oficina de información y atención al ciudadano y demostraba un gran desparpajo a la hora de interactuar con la gente, tanto fuera como dentro del cuerpo policial. Más allá de su labor frente al "público" que pasaba por la comisaría, la marcha de Pascual la animó a patrullar junto a Vanesa (Iris Díaz), en medio de un papel en el que Laura debía compaginar su vida profesional con su vida personal y sentimental, especialmente a la hora de tener que lidiar con sus hijos Totó y Natalia o con los vaivenes en su relación con su marido, en la que también se dieron infidelidades. Un personaje al que Irureta dio vida a lo largo de las doce temporadas de la serie, durante nueve años de emisión y más de 169 episodios, por lo que es el papel más extenso de la vasca hasta la fecha.

3 Marta en 'Martín' (2003)

Elena Irureta junto a algunos de sus compañeros de reparto de 'Martín'

Otro de los papeles más extensos de la carrera de Irureta, es el que ostentó como protagonista en 'Martín', una ficción de ETB que se emitió entre 2003 y 2009, en la que la actriz dio vida a Marta Bengoetxea, mujer de Martín, personaje central de la producción que estaba a cargo de José Ramón Soroiz. Comedia de situación, la serie giraba en torno a la vida de Martín, tanto en el ámbito profesional como locutor deportivo, como en el ámbito personal. A lo largo de sus episodios, la ficción aborda las distintas tramas que surgen en torno a su protagonista, su familia y su entorno, en las que los choques entre Marta y Martín son bastante habituales a lo largo de sus siete temporadas, en las que Irureta dejaba salir su lado más divertido ante la audiencia.

4 Victoria en 'Los misterios de Laura' (2009)

Elena Irureta interpretaba a Victoria en 'Los misterios de Laura'

En 2009, Irureta se incorporó como parte del reparto de 'Los misterios de Laura', de Televisión Española, donde dio vida a Victoria Conde, vecina de Laura Lebrel (María Pujalte), protagonista de la producción. Sin embargo, en esta ocasión su recorrido en la serie fue breve: la actriz intervino a lo largo de la primera temporada, acumulando hasta seis episodios, en los que dio a conocer a su personaje. Conde era una mujer cotilla y lanzada que no dudaba en lanzar ácidos comentarios a Lebrel, lo que hacía que las relaciones entre ambas mujeres fueran bastante tensas, a pesar de la educada y casi resignada actitud de la investigadora. A ello se sumaba, además, los intentos de Conde por conquistar al exmarido de Lebrel, Jacobo (Fernando Guillén Cuervo), lo que hacía los encuentros con Victoria, a veces, aún más incómodos, detalle que no restaba cierto peso al papel de Irureta.

5 Candela en 'Hospital central' (2009)

Elena Irureta en el papel de Candela en 'Hospital central'

También en 2009, Irureta sumó la ficción de Telecinco 'Hospital Central' a su trayectoria profesional. Al igual que en el caso de 'Los misterios de Laura', el paso de la actriz vasca por esta producción fue breve, sumando un total de cinco episodios en los que Irureta dio vida a Candela Escrivá, una enferma de cáncer. No obstante, lejos de ser una aparición anecdótica, el personaje de la intérprete formó parte de la trama de Sandra (Montse Germán), quien la conocía en el hospital al padecer el mismo tipo de enfermedad. Para ella, Candela acabó convirtiéndose en un gran apoyo durante el proceso de lidiar con su nueva situación, aunque el trágico final del personaje de Irureta, quien había comenzado un tratamiento experimental y se mostraba muy optimista sobre su futuro, supuso un duro golpe para Sandra. Ella contaba también con el apoyo y la atención del doctor Rodolfo Vilches (Jordi Rebellón), lo que no evitó que viera a la temida muerte más cerca con la marcha de su compañera.

6 Cuqui en 'La isla de los nominados' (2010)

Cuqui, personaje de 'La isla de los nominados' interpretado por Elena Irureta

'La isla de los nominados' fue el proyecto de Cuatro al que Irureta se incorporó para interpretar a Cuqui Ortiz. Esta comedia se emitió en el verano de 2010, con una treintena de episodios, y abordaba una historia en la que la vida en la Tierra se había extinguido mientras un grupo de concursantes de un reality, del que formaba parte el personaje de Irureta, siguen adelante con la experiencia, ajenos a lo que ha ocurrido fuera de la isla en la que conviven, donde las normas del programa determinan su modo de vida. Una especie de "parodia" de 'Supervivientes', divididos en sketches, donde Irureta daba vida a una exalcaldesa y madre de familia que se vio metida en un lío de transfuguismo y dinero negro. Ortiz debía lidiar con una supervivencia que compartía con personajes muy dispares, interpretados por actores como Arturo Valls, Hiba Abouk o Cristina Brondo, que acababan con su paciencia y propiciaban que el personaje de la vasca terminara suplicando su expulsión del programa.

7 Doña Manuela en 'El tiempo entre costuras' (2013)

Doña Manuela, personaje de Elena Irureta en 'El tiempo entre costuras'

Irureta sumó 'El tiempo entre costuras', serie de Antena 3, a su trayectoria profesional en 2013. La actriz estuvo presente en cuatro de sus once episodios, en los que dio vida a Doña Manuela Godina, dueña de un taller de alta costura en el que trabajaba Dolores (Elvira Mínguez), madre de la protagonista Sira Quiroga (Adriana Ugarte), quien se acabó convirtiendo en su pupila. Personaje secundario de la ficción, Godina tuvo que enfrentarse al cierre de su prestigioso taller a causa de la Guerra Civil española, para pasar a realizar pequeños trabajos de costura para poder sobrevivir, hasta que Sira la contrata tiempo después para trabajar en su propia tienda de moda. Una trayectoria breve pero exitosa, con la que Irureta se ganó el aplauso y la admiración de gran parte de los seguidores de la exitosa miniserie.

8 Maruchi Soler en 'Ciega a citas' (2014)

Elena Irureta junto a Arancha Martí y Teresa Hurtado de Ory, compañeras de 'Ciega a citas'

En 2014, 'Ciega a citas' contó con la participación de Irureta en el papel de Maruchi Soler, madre de la protagonista Lucía González (Teresa Hurtado de Ory). A lo largo de más de 135 episodios, la vasca dio vida a una mujer exigente y centrada en entrometerse y controlar la vida de toda su familia, Lucía incluida, siendo el segundo papel más largo de su carrera. Antigua Miss Torrevieja, Maruchi contaba con dos matrimonios a sus espaldas, el primero con Ángel (Luis Fernando Alvés), padre de Lucía, y el segundo con un reputado cirujano llamado Zabaleta (Joaquín Climent) con el que consiguió su ansiado y elevado status. Su lengua afilada y sus altas exigencias, de hecho, eran una de las causas por las que Lucía se animaba a tomar las riendas de su vida, mientras su madre la consideraba un fracaso frente a su hermana pequeña, Irene (Arancha Martí).

9 Concha en 'Algo que celebrar' (2015)

Elena Irureta fue Concha en 'Algo que celebrar'

Apenas un año después de 'Ciega a citas', Irureta formó parte de la serie de Antena 3 'Algo que celebrar', que tuvo un escaso recorrido a raíz de sus bajas cifras de audiencia, por las cuales fue cancelada tras emitir ocho episodios. En esta producción, Irureta formaba de nuevo parte del elenco principal, al ponerse en la piel de Concha, matriarca de la familia de Los Navarro, casada con Manuel (Luis Varela). La serie abordaba lo que ocurría en torno a los distintos miembros de la familia, especialmente en aquellos acontecimientos que los unían en fechas concretas, como bautizos, cumpleaños o celebraciones navideñas. En medio de la producción, el personaje de Irureta y su marido formaban un matrimonio muy tradicional que, a pesar de ello, no habían ejercido precisamente como buenos padres, aunque sí se desvivían por ser unos amados abuelos. Asimismo, ambos debían lidiar con la escasa confianza que sienten a la hora de ceder el control del timón de la pastelería familiar a su primogénito, Lolo (Ricardo Castella).

10 Xole en 'Eskamak kentzen' (2016)

Elena Irureta junto a algunas de sus compañeras de 'Eskamak kentzen'

'Eskamak kentzen' fue una serie de ETB que se estrenó a principios de 2016, en la que Irureta formaba parte de un reparto principal, en el papel de Xole Altuna, encabezado por Bárbara Goenaga en el papel de Itsaso Lizardi. A lo largo de doce episodios, la ficción giraba en torno al día a día de una comunidad de escabecheras que se negaban a abandonar su oficio cuando Genaro (Joseba Apaolaza), propietario de la conservera en la que trabajan, confirma su cierre al estar al borde de la bancarrota. Lejos de abandonar su labor, el personaje de Irureta y sus compañeras, encabezadas por la propia Xole, deciden formar una cooperativa. La vasca daba vida así a una mujer cabezota y decidida a salvar la conservera para que tanto ella como las chicas continúen trabajando, objetivo por el que Altuna está dispuesta a pagar cualquier precio.

11 Rosa Mari en 'Allí abajo' (2017)

Elena Irureta en la piel de Rosa Mari, personaje de 'Allí abajo'

Antena 3 incorporó a su parrilla 'Allí abajo' en 2015, serie a la que Irureta se incorporó en tercera temporada como parte del reparto secundario, en el papel de Rosa Mari, que ostentó hasta la cuarta temporada, a lo largo de más de una veintena de episodios. La actriz se ponía en la piel de la madre de Peio (Iker Galartza), una mujer estricta que trabajaba como ertzaintza y que, además de severa en su profesión, era insobornable, hasta el punto de que no dudaba en multar a su propio hijo. Con ella trabajaba Julen (Asier Hormaza), un hombre igual de estricto que ella, incluso más, tanto que llega a ponerse en una especie de papel al estilo de Harry "El Sucio", que no ocultaba el hecho de que no tenía precisamente muchas luces. Asimismo, en dicha serie Irureta coincidió con Ane Gabarain, actriz con la que protagonizó tres años después la serie 'Patria'.