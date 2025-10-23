Por Beatriz Prieto |

En plena emisión de 'MasterChef Celebrity 10', donde José Manuel Parada se ha mantenido como uno de los siete últimos aspirantes, La 1 de Televisión Española afronta este sábado 25 de octubre, a partir de las 19.00h, el 30º aniversario de uno de sus programas más veteranos, 'Cine de barrio', que contará con la presencia de quien fuera su primer presentador, además de director.

"Este sábado celebramos los 30 años 'Cine de barrio' y lo hacemos por todo lo alto", anunciaban las cuentas oficiales del programa de La 1 en sus redes sociales. "Hemos preparado una gran fiesta con amigos y colaboradores del programa y con mucha música. No os perdáis este programa lleno de recuerdos y sorpresas", animaban desde el programa.

'Cine de barrio' celebra su treinta aniversario

Dicho mensaje estaba acompañado por varias imágenes de la grabación, donde se podía ver el plató, con el piano como centro, a cargo del pianista Gabriel Peso, al igual que a la presentadora Inés Ballester, muy bien acompañada por sus invitados. Entre ellos, se encontraban el propio Parada y Alaska, anteriores presentadores del longevo 'Cine de barrio', que también estuvo a cargo de las difuntas Carmen Sevilla y Concha Velasco.

José Manuel Parada y Concha Velasco en el vigésimo aniversario de 'Cine de barrio'

Diez años después

como Benjamín Prado, Carlos Barea, Lidia García o Paco Tomás, la actriz y cantante Josele Román ; el actor, director y músico Pedro Mari Sánchez ; o la directora del programa, Machús Osinaga, los cuales también compartieron en sus cuentas personales

"No faltéis a la cita. Os esperamos con mucha ilusión. Pocos programas pueden presumir de cumplir esa edad", escribía por su parte Parada, compartiendo una de las instantáneas de la grabación en su cuenta de Instagram. El veterano presentador regresa así al formato tras haber formado parte también de la celebración de su vigésimo aniversario, por entonces con Concha Velasco al frente, y veintidós años después de que Televisión Española decidiera no renovarle el contrato.