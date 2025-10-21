TVE cancela 'Cuánto, cuánto, cuánto' tras emitir tan solo dos programas

Por Redacción | |

Televisión Española ha reaccionado de forma contundente al paupérrimo dato que marcó 'Cuánto, cuánto, cuánto' en su segundo programa de emisión, que anotó un 5,1% y reunió a 492.000 espectadores en la noche del sábado 18 de octubre. Este resultado ha hecho que la cadena pública cancele el formato presentado por Eva Soriano y Aníbal Gómez, tal y como ha adelantado PocoPasaTV y ha podido confirmar FormulaTV.

El programa, producido por RTVE, Encofrados Encofrasa y El Terrat (The Mediapro Studio), se estrenó con un 10,6% el 11 de octubre de 2025, pero el concurso gozaba en su debut del enorme share que cosechó el partido de fútbol entre España y Georgia, que alcanzó un 32,7% con 3.447.000 espectadores.

Aníbal Gómez, copresentador de 'Cuánto, cuánto, cuánto'

Respecto a la oferta estelar que va a ocupar el hueco que deja la fulminante cancelación de 'Cuánto, cuánto, cuánto', Televisión Española apostará por emitir cine la noche del sábado. Así, la película que escojan desde RTVE competirá contra 'Bailando con las estrellas' en Telecinco, la edición nocturna de 'La ruleta de la suerte' en Antena 3, el cine de Cuatro y 'laSexta Xplica!' en laSexta.

Ricardo Gómez, Carmina Barrios y Grison, concursantes del segundo programa de 'Cuánto, cuánto, cuánto'

No tenían más programas

El programa, que en su estreno recibió a Joaquín Reyes Jorge Ponce , y en el segundo a Ricardo Gómez . Por una parte, algunos señalaban que no les gustaba el cuerpo de baile, mientras que otros indicaban que le faltaba ritmo entre las pruebas. Otros, más positivos, le daban un voto de confianza valorando que le faltaba rodaje, pero les parecía prometedor.

Al contrario de lo que ha ocurrido con '¿Algo que declarar?', de los cuales TVE tenía episodios en la recámara que han acabado emitiendo en el late night de La 1, 'Cuánto, cuánto, cuánto' se grababa de forma semanal y tan solo se habían llevado a cabo los rodajes de los programas emitidos. Así, se ha cancelado el rodaje que tenían previsto para el 23 y 29 de octubre de 2025, además de cerrar el cuestionario de El Terrat para acudir de público al game show.