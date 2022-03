Esta noticia contiene spoilers

Más de un año después de que se anunciara el regreso de 'Pasión de Gavilanes' con una segunda temporada, su estreno se produjo el 14 de febrero de 2022 a través de Telemundo y, tan solo dos días más tarde, debutó en España de la mano de Telecinco. La ficción, que desde su estreno en 2003 terminó convirtiéndose en todo un fenómeno en multitud de países, llegaba así rodeada de una gran expectación, fruto de la nostalgia por ver de nuevo a sus míticos personajes.

Las hermanas Elizondo en 'Pasión de gavilanes 2'

La producción regresaba dieciocho años después de que se emitiera por primera vez, en octubre de 2003, con los veteranos actores Danna García, Mario Cimarro, Natasha Klauss, Paola Rey y Juan Alfonso Baptista retomando sus papeles como las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes, al igual que recuperaba la figura de Rosario Montes con Zharick León. A ellos se sumaba, además, una nueva generación, con los hijos de las distintas parejas, y un nuevo plantel de intérpretes: Bernardo Flores, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo como los hijos de Norma y Juan; Yare Santana y Jerónimo Cantillo como los de Sara y Franco; y Camila Rojas, hija de Rosario.

Sin embargo, lejos de seguir la estela de lo que fue en su estreno, 'Pasión de gavilanes 2' no ha logrado cumplir las expectativas puestas en su regreso, ni en España, con su emisión semanal, ni en Telemundo, donde se emite entre semana, con un episodio diario que no logra coronarse frente a sus competidores directos. Ante este rotundo golpe, aparentemente inicial, para la vuelta de la popular producción colombiana, en FormulaTV analizamos aquellas circunstancias que han propiciado que sus primeras semanas de emisión hayan sido un fracaso para Telemundo y Telecinco.

¿Dónde ha quedado su esencia?

Norma y Juan, en el primer episodio de 'Pasión de gavilanes 2'

Uno de los primeros puntos flojos a considerar a la hora de valorar el porqué 'Pasión de gavilanes 2' no está convenciendo como cabría esperar, lo encontramos en el hecho de que la ficción ha pasado de ser una "telenovela", a tener un enfoque más de "serie": cuenta con más misterio y apenas incluye ese toque de comedia que tanto caracterizaba a la primera etapa. Evidentemente, el tiempo pasa y las cosas no pueden seguir igual que antes, pero el hecho de que la producción colombiana haya perdido esa esencia que tenía en su primera temporada fue uno de los muchos comentarios que se repitieron entre los espectadores en su estreno.

La ficción, destinada en un principio a los seguidores de las telenovelas, se ha alejado no solo de ese característico fondo que propició su gran éxito en el pasado, sino que también se ha apartado, en un principio, de las tramas amorosas que tanto caracterizan a las telenovelas y atraen a sus fans. El hecho de que las parejas que, años atrás, se ganaron el corazón de la audiencia, hayan quedado en un segundo plano para apostar por un enfoque más de thriller, sin apenas datos de su historia antes de su lanzamiento, también podría haber restado sus puntos. Sobre todo por el hecho de que, al carecer dichos personajes de mayor protagonismo, el efecto de la nostalgia con el que jugaba la producción pierde peso. Por no hablar del hecho de que la ausencia de Jorge Cao y Andrea Villareal, en los papeles de el abuelo Martín y Panchita, de quienes tomaban el relevo Germán Quintero y Constanza Hernández, también despertó bastantes quejas.

No hay nada más que recordar el gancho que tuvo 'Pasión de gavilanes' en sus inicios en 2003, para ver que, antes de su estreno, el excesivo misterio ya habría jugado en su contra: hace dieciocho años, la ficción se presentaba como la historia tres hermanos que terminaban enamorándose de las hermanas de las que querían vengarse por el engaño de su padre a su querida hermana. Un punto central sencillo, pero que ya resultaba atrayente para una potencial audiencia, mientras que, ahora, la segunda temporada se ha anunciado como una historia sobre un asesinato que trastoca la vida de los Reyes-Elizondo, sin indagar en algo más profundo y novedoso que pudiera atraer más al público antes de que tuvieran la oportunidad de disfrutar de los nuevos episodios.

Un arranque con poco gancho

Los mellizos Reyes, hijos de Juan y Norma, en 'Pasión de gavilanes 2'

Empezar una ficción de forma directa con la acción, en muchas ocasiones, juega a favor de una producción, puesto que es un recurso de peso para enganchar al público desde el comienzo. 'Pasión de gavilanes 2' utiliza esta estrategia, presentando directamente a los mellizos en problemas, cuando son chantajeados y señalados como posibles asesinos de un profesor al que han hallado muerto. No obstante, la presentación acelerada de estos problemas no da apenas tiempo a conocer a los mellizos Erick y León, y generar una empatía en el espectador con la que deseen conocer más del futuro de los hijos menores de Juan y Norma.

Asimismo, está el hecho de que la víctima es una persona completamente desconocida para el espectador. No se muestra nada de él, ni de la relación con los mellizos, por lo que puede no generar el interés que debería. Aunque se va destapando poco a poco dicha relación a medida que avanzan los episodios, resta al público la posibilidad de jugar a adivinar la identidad del asesino, o incluso de la persona que está chantajeando a los hermanos Reyes, lo que podría haberse convertido en un buen gancho. De hecho, genera mucho más interés conocer qué ha ocurrido entre Sara y Franco, personajes ya familiares para el público, que el hecho de conocer qué será de los mellizos o cómo se resolverá el crimen.

Este suceso inicial, además, pierde peso en los siguientes episodios con respecto a otras tramas, como el hecho de que Óscar haya tenido un hijo fuera del matrimonio, que Jimena desconoce, o la relación de Rosario y Juan David. El regreso de la cantante, de hecho, también es un punto un tanto desconcertante al comienzo de la producción, aunque haya sido muy celebrado: el espectador desconoce por completo su entorno y los motivos de su vuelta a la ciudad, aunque todo parece apuntar a que la artista tiene en mente algún tipo de venganza. No obstante, han pasado casi veinte años desde el último contacto de Rosario con los Reyes-Elizondo, pero el inicio de la producción no da pistas de qué ha podido pasar en la vida de la artista para tomar su decisión, lo cual podría favorecer que el espectador desee seguir la historia.

Los datos del estreno, lejos de lo esperado

Óscar y Jimena en 'Pasión de gavilanes 2'

Más allá de lo que los espectadores han podido ver en los primeros episodios de la ficción, está el hecho de que no ha contado con un buen punto de partida en el ámbito de las audiencias, con respecto a lo que Telemundo y Telecinco parecían esperar, por distintos factores. En el caso de la cadena "original", el debut de 'Pasión de gavilanes 2' el 14 de febrero se enfrentó al especial de dos horas de la exitosa telenovela mexicana 'Vencer el pasado', que alcanzaba su penúltimo episodio en Univision y sustituía a la habitual emisión de 'Madre'.

Dicha emisión se coronó líder: reunió a 1.862.000 espectadores, 769.000 en la franja más comercial y destacada, entre los 18 y 49 años. Mientras, el regreso de la ficción sobre los Reyes y las Elizondo se quedaba con un millón de espectadores, de los cuales 468.000 pertenecían a la franja de edad más importante para los anunciantes. Esto suponía que, además, empeoraban los datos que 'Hercai' había cosechado en la franja previa en Telemundo: 1.280.000 espectadores, de los cuales 483.9000 pertenecían a las edades entre 18 y 49 años.

En el caso de Telecinco, la principal cadena de Mediaset se volcó con la promoción de la serie que se había convertido en todo un fenómenos casi veinte años atrás, incluyendo publicidad, retos y demás estrategias en todos los formatos de su parrilla. Finalmente, el canal estrenó la ficción en el prime time del miércoles 16 de febrero, franja en la que su principal rival se encontraba en Antena 3, donde se emitía el desenlace de la serie 'Mentiras'. Una producción de Atresmedia que, a lo largo de sus cinco emisiones semanales previas, había logrado fidelizar a su audiencia, logrando cifras de audiencia que rondaban entre el 12% y el 13% de share, hasta el máximo del episodio final, un 14,9%, con 1.810.000 espectadores.

Esta cifra no logró empañar la victoria de Telecinco con una media de 17,2% en sus dos primeros episodios, pero sí que resistió con fuerza ante 'Pasión de gavilanes', cuyo primer episodio debutó ante 2.293.000 espectadores, con un 16% de cuota de pantalla, mientras que el segundo alcanzó el 18,7%, pero bajó a 1.871.000 espectadores. Unos datos nada desdeñables que se dieron tras las críticas a la cadena por retrasar el lanzamiento de la serie con un resumen que aplazó el estreno hasta 45 minutos de la hora marcada, evitando así al imbatible 'El hormiguero', pero engañando a una audiencia ansiosa por ver el regreso de sus personajes favoritos. Las cifras incluso superaban con creces los datos de 2005, cuando los nueve primeros episodios promediaron un 12,2% de share y 1.352.000 espectadores, lejos de la media de Antena 3 en dicha época, la cual rondaba un 21%, pero quizás ahora insuficientes para lo que esperaba Telecinco.

Y llegó el certero golpe de Antena 3

Los actores encargados de dar vida a Sara, Franco y sus hijos Gaby y Andrés en 'Pasión de gavilanes 2'

El éxito del estreno de 'Pasión de gavilanes' en Telecinco no pasó desapercibido para el principal rival de la cadena de Mediaset, Antena 3, la cual no tardó en mover fichar de una forma tan certera como rotunda. El canal de Atresmedia situó en la noche del miércoles 23 de febrero un episodio especial de uno de sus actuales buques insignia, 'Tierra amarga', que despedía su segunda temporada. Dicho anuncio empujó a Telecinco a emitir no solo un nuevo episodio de 'Pasión de gavilanes', sino hasta tres, lo que no tuvo efecto ninguno contra la fuerza implacable de la telenovela turca de Antena 3 y retrasó la emisión hasta la una de la madrugada.

Gracias a su estrategia, la principal cadena de Atresmedia se coronó como líder de la noche con un 15,9% de share y 1.590.000 espectadores, frente al enorme bajón de la ficción colombiana de Telecinco, cuya audiencia pasó de un 17,2% a una triste media de 11,3% de share, con 1.441.000 espectadores, en tan solo una semana. Una audiencia que se quedó a un solo punto de ventaja con respecto al programa de laSexta, 'El objetivo', cuyo especial sobre la guerra en el seno del Partido Popular cosechó un importante 9,1%.

Este batacazo se producía, además, después de que Telecinco decidiera prescindir de la emisión diaria de 'Pasión de gavilanes', al contrario que Telemundo. Por entonces, la cadena estadounidense ya había emitido hasta ocho episodios a los que, de desearlo, los seguidores de la serie podrían haber accedido a ellos a través de internet, aunque no fuera legalmente, lo que ya suponía una importante desventaja para la emisión semanal en Telecinco.

Mediaset, perdida con su mala estrategia

Muriel, hija de Rosario, y Juan David, primogénito de Juan y Norma, en 'Pasión de gavilanes 2'

Tras la certera jugada de parte de Antena 3 a Telecinco, la cadena de Mediaset optó por llevar a cabo una nueva e inesperada estrategia: trasladar 'Pasión de gavilanes 2' a la sobremesa, concretamente, a la franja de 'Sálvame Lemon Tea', con el fin de lograr reflotar su audiencia. Sin embargo, el hecho de sustituir un programa con una audiencia fiel por la ficción colombiana, generó multitud de comentarios negativos y quejas, especialmente cuando la cadena optó por emitir la ficción de Telemundo desde el principio, en lugar de estrenar nuevos episodios.

Las protestas, de hecho, se vieron reflejadas en los pésimos datos de audiencia: el día de su reposición en la tarde de Telecinco, el 28 de febrero, 'Pasión de gavilanes' cosechó un 7% de share, 5,1 puntos por debajo de lo que logró en 'Lemon Tea' una semana antes. Ante este pinchazo, Telecinco optó por retirar la ficción dos días más tarde, lo que supuso que los dos episodios siguientes se emitieran en la misma franja, sin mejorar los datos del primero y, de hecho, afectaron también a la audiencia del resto de la tarde de la cadena: el 2 de marzo, la producción se quedó con un 6,7% de share, mientras que en su último día, logró ascender a un insuficiente 7,3%.

Ese mismo día, 3 de marzo, Telecinco continuó con su emisión semanal de la producción de Telemundo, por la noche. No obstante, como había anunciado unos días antes, la ficción quedó relegada al late night de la cadena de Mediaset, la cual tenía marcada en su calendario el partido de la Copa del Rey entre el Valencia y el Atlético de Bilbao. Este movimiento provocó que la producción se quedara con un triste 9,7%, casi la mitad de lo que cosechó el fútbol, que alcanzó el 18,7%, y continuara su tendencia descendente al mismo tiempo que se veía entorpecida, una vez más, la posible fidelización de su audiencia, que a partir del 7 de marzo podrá verla desde el comienzo también en las tardes de Divinity, a diario.

Sin opciones ante las telenovelas turcas

Rosario y Andrés en 'Pasión de gavilanes 2'

La popularidad de las telenovelas turcas en los últimos años, tanto dentro como fuera de España, es indiscutible y, de hecho, tiene cierto efecto sobre el fracaso que está teniendo 'Pasión de gavilanes' con respecto a las expectativas que su lanzamiento había generado. Ya en España, tenemos el caso de la lucha entre la producción colombiana y 'Tierra amarga', donde la segunda se alzó victoriosa con una notable diferencia. Sin embargo, Telemundo tampoco se libra de sufrir las consecuencias de enfrentarse a una ficción turca sobre la audiencia de 'Pasión de gavilanes', cuyo rival principal es la serie turca 'Madre', en Univision.

En sus dos primeras semanas de emisión, la producción de Telemundo registró una media de 902.800 espectadores, con 415.400 de ellos situados en la importante franja entre 18 y 49 años. Cifras lejos de los datos de la ficción turca: 'Madre' alcanzó 1.600.000 espectadores, de los cuales 664.110 pertenecían la franja comercial. Esta clara diferencia ha evitado incluso que 'Pasión de gavilanes' consiga el oro en alguna de sus jornadas de emisión. Algo que llama la atención por el hecho de que su predecesora es 'Hercai', la cual cosecha una mejor audiencia que no se arrastra hacia 'Pasión de gavilanes': en esas dos semanas de emisión antes que la ficción colombiana, la serie turca reunió una media de 1.280.000 seguidores, siendo 483.900 de ellos se situaban entre los 18 y 49 años.