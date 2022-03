Atresmedia continúa con su estrategia de estrenar en abierto las ficciones emitidas en Atresplayer Premium. Después de hacerlo con 'Mentiras', que resultó una grata sorpresa al promediar un 13,3%, planea repetir esta fórmula con 'Alba', la serie protagonizada por Elena Rivera que se estrenó en la plataforma el 28 de marzo de 2021.

Elena Rivera en 'Alba'

Antena 3 ha decidido ubicar 'Alba' en la noche de los miércoles. A partir del 9 de marzo a las 22:45h, los espectadores que no dispongan de Atresplayer Premium podrán ver esta producción de Boomerang TV que adapta la exitosa telenovela turca 'Fatmagül'. Pero ahí no acaba la cosa, y es que se enfrentará directamente con 'Pasión de Gavilanes', quien ocupa ese hueco en Telecinco.

Con esta estrategia, Antena 3 pretende servirse de una noche en la que no existe un claro contendiente. 'Todo es verdad' y 'El objetivo' se encuentran fortalecidos con motivo de la guerra en Ucrania, mientras que 'Las tres puertas' no logra despegar en La 1. Por su parte, Telecinco no es capaz de dar con la tecla con 'Pasión de gavilanes', pues cada semana que pasa desciende más. Prueba de ello es el resultado del 2 de marzo, ya que con un 9,7% empeoró en -2 puntos al episodio de la semana anterior emitido en la misma franja. Ni siquiera la ayuda de la Copa del Rey fue suficiente para impulsar a los gavilanes.

Así es 'Alba', la adaptación de 'Fatmagül'

Elena Rivera se pone en la piel de Alba, una joven que sufre una violación en grupo cuando volvía a casa de las fiestas de su pueblo. La protagonista se embarca en un juicio contra una de las familias más poderosas de España, que no tiene reparos en proteger a los violadores. Alba luchará para que su caso reciba justicia, pero su vida da un giro al descubrir la identidad del cuarto agresor.