Un año después de concluir su emisión en Telemundo, 'Pasión de Gavilanes' llegó a España en el verano de 2005 de la mano de Antena 3, y concluyó casi un año más tarde, en enero de 2006, con una media de 23,4% de share y 2,4 millones de espectadores, lejos del 10,6% que obtuvo en su debut, a partir del cual comenzó a adquirir cada vez más adeptos con cada episodios. Un crecimiento que la terminó convirtiendo en todo un fenómeno televisivo de la temporada.

El reparto original de 'Pasión de gavilanes' se reúne por primera vez para el rodaje de la segunda temporada

El éxito de la producción colombiana llegó hasta el punto de que las visitas de sus protagonistas a España revolucionaron por completo a sus fans y los programas de Antena 3 en los que aparecieron como invitados dispararon sus audiencias, como ocurrió con 'Cada día', 'Buenafuente', 'El diario de Patricia' y 'Estoy por ti', los cuales batieron sus récords gracias a la presencia de Michel Brown y Juan Alfonso Baptista, a quienes siguieron las visitas de sus compañeros del reparto principal. Ambos actores se colaron hasta en la popular 'Aquí no hay quien viva', donde protagonizaron un cameo con el personaje de Malena Alterio.

El éxito de 'Pasión de gavilanes' y sus actores protagonistas terminó plasmándose en su despedida, en enero de 2006, cuando la telenovela reunió a 5.282.000 espectadores, con el 27% de share. Desde entonces, Atresmedia ha vuelto a recuperar en algunas ocasiones la popular ficción, que ahora comienza su nueva etapa de las manos de Telecinco, después de que Mediaset lograra llegar a un acuerdo para emitirla en España a finales de enero de este mismo año. Ante el inminente estreno de esta segunda temporada de 'Pasión de gavilanes' este miércoles 16 de febrero, que cuenta con sus principales rostros de hace dieciocho años, en FormulaTV recopilamos los nuevos actores que llegarán en los próximos episodios, para enriquecer y continuar con su legado.

1 Bernardo Flores es Juan David Reyes

Bernardo Flores interpreta al primogénito de Norma y Juan en 'Pasión de gavilanes 2'

El personaje de Juan David ya hizo su aparición en la primera temporada de 'Pasión de gavilanes', aunque por entonces era tan solo un bebé. Ahora, el primogénito de la pareja es todo un hombre de veinticinco años de edad, un "chico muy maduro, algo introvertido", tal y como explicó el encargado de darle vida, el actor Bernardo Flores, sobre un personaje que tiene el mismo carácter que su padre Juan.

"A pesar de ser tan impulsivo, también es justo tanto con su familia como con los trabajadores". "Amo a mi familia, pero no estoy de acuerdo con algunas cosas, como la inmadurez de mis hermanos. Me toca dar ejemplo como el hermano mayor que soy", declaraba además el propio Flores en uno de los vídeos promocionales de la serie, dando vida a su personaje, quien además de tener un idilio con Rosario Montes, dejará a la artista al enamorarse de la hija de esta, Muriel, lo que desatará la ira de la veterana cantante.

En lo referente a Flores, el intérprete de Juan David nació el 9 de marzo de 1996 en Guadalajara, México, y estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa, en la capital del país. Ese primer paso en el mundo profesional de la actuación supuso que, en 2017, llevó a cabo una de sus primeras apariciones en la pequeña pantalla al pasar a formar parte del reparto de la serie antológica mexicana 'Como dice el dicho' y 'Caer en tentación', ficción policíaca del mismo país. Apenas un año después, tuvo oportunidad de trabajar en un episodio de 'Luis Miguel: La Serie', a lo que siguió su primer gran papel televisivo en 'Like, la leyenda', donde dio vida a Pablo Valentín, un joven homosexual, a lo largo de más sesenta episodios.

Desde entonces, Flores ha sumado a su carrera profesional como actor tres producciones televisivas: 'La Doña', en 2020, telenovela estadounidense a la que se incorporó en su segunda temporada como Luis Navarrete, líder de una banda de secuestradores de mujeres; 'Esta historia me suena', en el mismo año, donde contó con un breve papel; y 'Express', la primera serie española de Starzplay en la que tuvo ocasión de trabajar junto a la actriz principal, Maggie Civantos, y que supuso su primer salto a Europa. Papeles a los que ahora se suma el gran salto de Flores a 'Pasión de gavilanes' como parte del reparto principal, que promete tener un largo recorrido.

2 Sebastián Osorio interpreta a Erick Reyes

Sebastián Osorio como Erick en 'Pasión de gavilanes 2'

Tal y como predijo una adivina a Juan Reyes en 'Pasión de gavilanes', tanto él como Norma tendrían no solo a Juan David, sino que también llegarían dos hijos más, y al mismo tiempo. Erick es uno de los mellizos que nacieron de la pareja; un dúo que, en esta nueva temporada, vivirá, según adelantó Sebastián Osorio a People, "una serie de eventos que los hará reflexionar y aprender a las buenas o a las malas para poder cambiar su forma de pensar y tener más consciencia sobre sí mismos".

"Me han dado mis mayores alegrías y los mayores dolores de cabeza", aseguraba por su parte el padre de los dos hermanos, a lo que se sumaba la observación de Norma sobre el hecho de que "son iguales, pero al mismo tiempo son muy diferentes el uno del otro". Ambos progenitores describían a Erick como un joven "tremendamente temerario", incluso "un poco indescifrable". "Dicen que me parezco un poco a mi viejo porque, a veces, actúo sin pensar en las consecuencias. Es verdad: el que me busca, me encuentra. Pero eso es mejor que dejarse controlar por cualquiera", confesaba por su parte Osorio, en la piel de su personaje que, al contrario que su hermano mayor, nunca ha mostrado un interés serio en las mujeres.

Con respecto a Osorio, el actor nació en Bogotá, Colombia, y actualmente tiene veinticuatro años de edad. Aunque su dedicación al mundo de la interpretación llega de parte de sus padres, Aura María Mercado, artista plástica, y Sergio Osorio, actor y director, el colombiano se graduó en Administración de Empresas en Bogotá antes de trasladarse a Nueva York para especializarse en cine e interpretación, al graduarse en la New York Film Academy. Osorio también estudió tanto la técnica Meisner en el Maggie Flanigan, como formación teatral en CREA y Casa Ensamble, en Colombia.

Al igual que Flores, su carrera interpretativa se remonta a 2017, año en el que debutó en la pequeña pantalla en 'Pambelé', producción colombiana sobre la vida del popular boxeador, a la que siguió su fichaje como parte del elenco de 'Historia de un crimen: Colmenares', serie del mismo país, de Netflix, a la que se incorporó en 2019 con un pequeño papel. Ya en 2020, el colombiano trabajó como parte del reparto de 'Siempre Bruja' y 'Los internacionales', a las que se sumaron en 2021 'El cartel de los sapos: El origen' y 'La Nieta Elegida'. Una lista de ficciones a las que ahora se incorpora 'Pasión de gavilanes', en los que Osorio tuvo, en general, interpretaciones más o menos destacadas que han ido sumando a su carrera profesional.

3 Juan Manuel Restrepo da vida a León Reyes

Juan Manuel Restrepo es León en 'Pasión de gavilanes 2'

León es el segundo de los mellizos, interpretado por Juan Manuel Restrepo, una pareja con una "conexión particular entre ellos con los caballos, las fiestas y las morritas", según explicó el actor. Sin embargo, aunque ambos hermanos puedan ser muy similares en ciertos aspectos, lo cierto es que, según su madre, "León es mucho más dulce, pero obedece en todo lo que haga su hermano, es su mayor cómplice", puesto que "se siente en la obligación de seguirlo y protegerlo". "A veces dicen que somos la misma persona, pero la realidad es que, aunque quiero y respeto a mi hermano, hay muchas cosas que me obliga a hacer con las que no estoy de acuerdo", declaraba Restrepo, en la piel del propio León, un personaje que siente un cariño especialmente destacado hacia su madre y sus tías Jimena y Sara.

Al contrario que los encargados de dar vida a sus dos hermanos en 'Pasión de gavilanes', la carrera televisiva de Restrepo se remonta a 2013, cuando formó parte de la serie colombiana 'Chica vampiro'. Nacido el 26 de septiembre de1997 en la ciudad de Medellín de dicho país, Restrepo trabajó como modelo antes de saltar a televisión en su faceta de actor. Por entonces, estudió mercadotecnia e incluso apareció en algunos anuncios publicitarios de televisión. Tras su debut en la pequeña pantalla como intérprete, Restrepo incorporó más títulos a su trayectoria profesional, como 'Reina de corazones' y 'La viuda negra' en 2014 o '¿Quién mató a Patricia Soler?', un año después.

Ya en 2019, Restrepo fichó con un pequeño papel en la ficción colombiana 'Un bandido honrado', tras el cual llegó su salto a 'Los Briceño', donde trabajó a lo largo de más de sesenta episodios, en la piel de Fabián Molano, y que forma parte del catálogo de Netflix. Es en esta plataforma donde, además, la fama del colombiano se disparó especialmente a nivel internacional a raíz de su papel como Erick en la popular 'La reina del flow', donde ha dado vida a su personaje a lo largo de más de ciento setenta episodios, tras lo cual ha llegado su fichaje como parte de la segunda temporada de 'Pasión de gavilanes'.

4 Jerónimo Cantillo da vida a Andrés Reyes

Jerónimo Cantillo es Andrés, el hijo mayor de Juan y Norma, en 'Pasión de gavilanes 2'

Fuera de la pareja formada por Norma y Juan, Sara (Natasha Klauss) y Franco (Michel Brown) también tuvieron retoños, en concreto, dos: Andrés y Gaby. El primero de ellos es el hijo mayor de la pareja, interpretado por Jerónimo Cantillo, un Reyes diferente a todos los demás, "liberal, amante, apasionado empedernido que defiende sus ideales, músico, que persigue sus sueños y sus pasiones con una nobleza muy bonita, pero, al mismo tiempo, con un carácter especial muy fiel a su carácter", según su propio intérprete aseguró en People.

"Es un gran muchacho que no se inhibe ni intimida con nada. Es culto, hermoso, con una gran sensibilidad y es un excelente músico", elogiaba su madre, de un muchacho especialmente preocupado por ella, a raíz del dolor que soporta por su distanciamiento con Franco. Andrés, de hecho, ha concluido sus estudios de música y su sueño en seguir con su carrera de compositor. Al volver a San Marcos con su familia, se convierte en director artístico y musical del bar Alcalá, regentado ahora por Rosario, donde establece una estrecha amistad con su hija Muriel.

A la hora de hablar del intérprete de este personaje, Cantillo nació el 4 de septiembre de 1993 en Valledupar, Colombia, y, además de actor, también es cantante, músico y productor. Su fama se remonta a su fichaje por 'Los Morales', serie en la que dio vida al icónico cantante Kaleth Morales, en 2017. Ese fue, de hecho, su segundo trabajo como intérprete en televisión, después de que en 2012 debutara oficialmente en la telenovela colombiana 'Amor de Carnaval' con un pequeño y puntual papel. Su carrera interpretativa, sin embargo, se remonta a sus dieciséis años cuando, para afrontar la dolorosa pérdida de su padre, el excongresista y líder político Milciades Cantillo Costa asesinado en 1995, comenzó sus estudios en arte dramático en Bogotá.

Un año después de que se catapultara su fama, Cantillo fichó como parte del elenco de la miniserie 'Aníbal 'Sensación' Velásquez' en el papel principal, a la que siguió un pequeño papel en 'Tormenta de amor', en 2019. 'Verdad oculta' fue su siguiente trabajo, un año más tarde, de la que formó parte del reparto principal durante ochenta episodios. Entre sus proyectos más recientes, se encuentran dos series muy populares: el reboot de la popular 'Rebelde', la serie mexicana de Netflix 'Rebelde', en la que el actor interpreta a Dixon, y la producción de la que hablamos, 'Pasión de gavilanes', en la que Cantillo forma parte del reparto principal como miembro de la familia Reyes Elizondo.

5 Yare Santana es Gaby Reyes

Yare Santana es Gaby, la hermana menor de Andrés en 'Pasión de gavilanes 2'

Gaby, personaje interpretado por Yare Santana, es la hija menor de Sara y Franco y única nieta de Gabriela (Kristina Lilley), en medio de "tantos" Reyes varones. "Gaby tiene mucho de sus padres: el temperamento fuerte de Sara, su terquedad y convicción, su valentía y sentido de justicia; y, por otro lado, la nobleza y sencillez de Franco, su generosidad y sensibilidad para con los más necesitados", explicó su intérprete, en declaraciones para People.

"Me preocupa a veces su confianza desmedida en sí misma y en los demás", declaraba por su parte su madre Sara, quien señaló de sus dos hijos que "ambos han sido el soporte en los días más oscuros, desde que su padre se fue". A ello se sumaban declaraciones de la propia Santana, en la piel de su personaje, en un vídeo promocional en el que se describía como una persona "superinquieta", a la que le encanta "estudiar, aprender cosas nuevas" y que, de hecho, es estudiante de Lenguas Modernas. La hija menor de Sara y Franco, además, tendrá que lidiar con la atracción que siente por Nino Barcha (Jonathan Bedoya), un chico de su grupo de estudios al que tratará de sacar del peligroso ambiente en el que se mueve, lo que le traerá más de un problema.

Por su parte, a la hora de hablar de Santana, la actriz nació el 11 de mayo de 1993 en Ciudad de Matanzas, Cuba y allí se graduó en la Escuela Nacional de Arte, en la especialidad de Teatro, hace una década. Tras ello, ejerció como maestra de interpretación hasta 2015 y formó parte del elenco de distintas obras de teatro, antes de saltar a la televisión en 2017, con un puntual papel en 'El vuelo de la victoria', a la que siguieron otras interpretaciones efímeras en 2018 en 'Como dice el dicho' y 'Sin miedo a la verdad', además de fichar por un cortometraje y una película.

Un año más tarde, Santana sumó a su carrera profesional un pequeño papel en 'La reina soy yo', en el mismo año en el que obtuvo su primera interpretación destacada en 'El Dragón: El regreso de un guerrero'. Después de pasar brevemente por 'No fue mi culpa: México' en 2021, su último trabajo antes de 'Pasión de gavilanes' es uno de los más extensos de su carrera hasta la fecha: 'Se rentan cuartos', serie de televisión mexicana para Comedy Central, de la que Santana formó parte del reparto protagonista al dar vida a Estefanía a lo largo de más de una cuarentena de episodios.

6 Camila Rojas interpreta a Muriel Caballero

Camila Rojas da vida a Muriel, la hija de Rosario Montes, en 'Pasión de gavilanes 2'

Camila Rojas es la encargada de ponerse en la piel de Muriel, la única hija de Rosario Montes (Zharick León) y Samuel Caballero (Sergio Goyri), una joven privilegiada que ha crecido en una familia rodeada de lujos, pero disfuncional. "Es una mujer que, a pesar de las dificultades y circunstancias, tiene la madurez para saber tomar las mejores decisiones", explica la propia actriz, sobre su personaje. La propia León, en su papel de Rosario, asegura de su "pequeña" que "ha sacado lo mejor y también lo peor de nosotros. Es encantadora y talentosa como su madre, inteligente, instintiva y muy astuta, pero me preocupa, porque su lado oscuro la puede llevar a los extremos y se deja llevar fácilmente por los sentimientos, tanto que podría cometer los peores errores".

Muriel es muy consciente de la mezcla de sus padres que corre por sus venas, hasta el punto de que incluso cuenta con las mismas aspiraciones que su madre: "me encanta cantar y bailar como ella, pero intento ser una mujer más equilibrada para sacar lo mejor de los dos". "No confío fácilmente y no me dejo engañar por nadie. Sigo mis instintos, pero cuando alguien logra entrar en mi corazón, esa persona sabe que puede contar conmigo para siempre", añadía además la joven Caballero, en un vídeo promocional de la serie.

En lo que se refiere a la actriz encargada de darle vida, Camila Rojas nació el 6 de septiembre de 1990 en Cúcuta, Colombia, y su carrera profesional se remonta a su mayoría de edad, momento en el que comenzó a estudiar inglés en Londres al mismo tiempo que dio sus primeros pasos en el teatro. Posteriormente, la intérprete se trasladó a Los Ángeles, donde estudió Artes escénicas. En 2014, llegó su primer papel televisivo en la serie mexicana 'Siempre tuya Acapulco', donde ya ostentó un papel bastante destacado a lo largo de más de cien episodios, tras lo cual formó parte de un episodio de la telenovela juvenil 'UEPA! Un Escenario Para Amar'.

'Corazón de condominio' fue su siguiente trabajo destacado en 2015, con más de cien episodios de recorrido, a lo que se sumó su fichaje por 'Un día cualquiera', un año más tarde. Entre 2017 y 2018, Rojas contó con breves papeles en varias ficciones: 'Lo que callamos las mujeres', 'Nada Personal', 'Mil formas de amar', 'Las Malcriadas', 'Falsos Falsificados' o 'Sin miedo a la verdad'. Más recientemente, antes de su aterrizaje en 'Pasión de gavilanes', la colombiana ha formado parte del reparto destacado de la comedia romántica 'Un poquito tuyo' a lo largo de más de setenta episodios, a lo que se sumó también su fichaje como parte del elenco de 'Herederos por accidente'.

7 Sergio Goyri como Samuel Caballero

Sergio Goyri es Samuel, le padre de Muriel, en 'Pasión de gavilanes 2'

Aunque tanto Samuel Caballero como su intérprete, Sergio Goyri, no entrarían en la categoría exactamente de "sucesores" o "nueva generación" de 'Pasión de gavilanes' dada su veteranía, lo cierto es que ambos forman parte de la historia del reparto principal de la serie. Caballero es el padre de Muriel y el marido de Rosario, un prestigioso cirujano plástico que posee una enorme fortuna gracias a herencias familiares y su exitosa carrera profesional.

"El hombre más apasionado, porque viene y pone en peligro su vida, su prestigio y su dinero, por el amor de una mujer", tal y como lo describe el responsable de darle vida, será el principal antagonista de 'Pasión de gavilanes 2', un personaje tan cruel como inflexible. Más concretamente, el marido de la cantante es un hombre poderoso, cruel, que no vacila a la hora de hacer lo necesario para recuperar a las dos mujeres de su vida, cuya llegada a San Marcos no pasa desapercibida para nadie.

Al contrario que el resto de los actores anteriormente mencionados, la carrera de Goyri es con diferencia mucho más extensa, dado que el intérprete nació el 14 de noviembre de 1958 en Zaragoza, México, y comenzó su trayectoria como actor en la pequeña pantalla en 1976. Además de intérprete, Goyri también es director, guionista y productor y cuenta con varios premios en su carrera interpretativa, de la que forman parte más de un centenar de películas y hasta veinticinco series y telenovelas entre 1976 y 2021, a las que ahora se suma también 'Pasión de gavilanes'. Entre las producciones televisivas de las que Goyri ha formado parte, destacan títulos como 'Te sigo amando', 'Duelo de pasiones', 'Mi pecado', 'Soy tu dueña', 'Dos hogares' o 'Que te perdone Dios... yo no'.