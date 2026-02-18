Por Redacción |

La desaparición de Patricia Benítez de 'Aruser@s' supuso toda una incógnita que despertó numerosas preguntas por parte de los seguidores del magacín matinal de laSexta. A partir de noviembre, el programa presentado por Alfonso Arús dejó de contar con la coach, pero ni ella ni el propio espacio explicaron los motivos, aparentemente reales, por los que habían roto su relación laboral.

Han tenido que pasar varios meses para conocer algún detalle, como que la excolaboradora ha demandado al programa en el que trabajaba. Esta información la ha otorgado ella misma a través de su cuenta de Instagram, donde ha compartido dos vídeos en los que rompe su silencio.

Patricia Benítez en una entrega de 'Aruser@s'

En el primero de ellos, ya demuestra el tono de humor que le confiere al asunto, enmascarando el vídeo como un "unboxing" en donde deja caer el tema que va a tratar. Al final del mismo se escucha: "¡Patricia! ¡Te largas! ¡Sin ruido, sin llorar, sin ruido!".

Alfonso Arús, presentador de 'Aruser@s'

Medidas judiciales

En el segundo vídeo, mantiene la comicidad, pero ya aporta más respuestas a sus seguidores. Simulando que se encuentra en un interrogatorio de la policía,, lo que deja claro que se trató de un despido. Además, también revela que

El plato fuerte del vídeo lo deja para el final, donde su caracterización de policía le pregunta si estaba planeada su marcha de 'Aruser@s'. En esta ocasión, rehuye responder, pero sí asegura: "Eso... No lo puedo contestar. Está en manos de abogados". Justo después, en el vídeo se puede leer lo siguiente: "Por eso hoy solo os puedo enseñar el tráiler. El día del estreno ya os contaré lo que se pueda contar. Fin del comunicado. Etapa cerrada".