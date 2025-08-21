FormulaTV
DE PADRE A HIJO

laSexta da otra oportunidad a 'Aruser@s Weekend' con el hijo de Alfonso Arús como presentador

'Aruser@s' comienza su octava temporada el lunes 25 de agosto de 2025 y amplía su apuesta con una edición para los sábados y los domingos con Hans Arús como conductor.

Por Roberto Ponce LópezPublicado: Jueves 21 Agosto 2025 16:55 (hace 59 minutos)

'Aruser@s' se ha convertido en un éxito para laSexta. El programa encabezado por Alfonso Arús ha conseguido ser líder de las mañanas durante tres años consecutivos y ahora vuelve para tratar de asaltar también los fines de semana. La octava temporada de 'Aruser@s' se estrenará el lunes 25 de agosto, pero como novedad también habrá programa los sábados y domingos en una edición especial que presentará Hans Arús, hijo del presentador junto a Angie Cárdenas.

Esta versión de fin de semana se titulará 'Aruser@s Weekend', resucitando así el formato que fracasó en 2022, y hará un repaso de lo mejor de la semana. Además de ello, el programa de Aruba Producciones contará con material nuevo e inédito y con secciones exclusivas de esta edición que se irá promocionando durante los demás programas que se emitirán de lunes a viernes.

De esta manera el proyecto de Alfonso Arús, en el que muchos de sus familiares son colaboradores y pilares importantes del show, se multiplica para esta nueva temporada y no dejará un día sin que haya contenido por su parte. Además le cede el testigo de presentador a uno de sus hijos, confiándole ese terreno maldito para ellos como son los fines de semana.

Por otro lado, 'Aruser@s Weekend' llegará el 6 de septiembre de 2025. Por lo tanto, la primera semana de emisión de la edición habitual no contará con programa ese último fin de semana de agosto. Habrá que esperar al primero de septiembre para ver qué nos tienen preparado.

Nueva oportunidad para 'Aruser@s Weekend'

La edición de fin de semana ya existió. Sin embargo, el éxito de entre semana no se consiguió extrapolar a los sábados, que fue el día en el que emitía dicho espacio. Esto ocurrió en 2022, pero ahora, con algunos cambios sustanciales, desde Atresmedia van a volver a intentarlo.

El cambio más importante para este nuevo 'Aruser@s Weekend' es la ausencia del presentador habitual, Alfonso Arús. En segundo lugar, el programa abarcará ambos días de descanso, sábados y domingos, algo que no pasó en ese primer intento de llevar el formato al fin de semana, creando así una mayor fidelidad con el espectador.

También cambiará el horario. Si en su primer intento en los sábados se emitió a la sobremesa, ahora saltará a la mañana. El formato arrancará a las 9:00 horas de la mañana, a diferencia del comienzo de 'Aruser@s' todos los demás días de la semana, que empieza a las 7:00 horas, cambio lógico teniendo en cuenta que son los días en los que los espectadores no tienen que madrugar tanto para hacer sus quehaceres diarios. ¿Funcionará esta segunda oportunidad con Hans Arús al frente?

