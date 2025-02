Paula Gonu destapa el truco de 'Bake Off': "Se suponía que en el primero echaban a Esperanza Aguirre"

Por Pablo Fernández Pérez | |

Paula Gonu es una de las influencers más grandes del panorama español. Desde sus inicios hace una década, la catalana no ha dejado de crecer y, a día de hoy, su éxito y fama traspasa las redes sociales llegando, incluso, a la televisión. Así fue con su participación en 'Bake Off: Famosos al horno', programa en el que se implicó en 2021, cuando el formato aún era de Prime Video. Y acerca de aquella experiencia, la influencer ha hablado en el podcast ZETA Gaming y ha revelado algún detalle del funcionamiento oculto del programa de repostería.

Paula Gonu en 'Bake Off'

, comenzaba Gonu, y añadía: "Sinceramente, soy muy poco competitiva, me encanta hacer los juegos para pasármelo bien, pero". La celebridad de internet aseguraba que, a pesar de su manera de tomarse los juegos, quería durar más en el programa porque. Además, contaba que, no ella. Esto causaba impacto en los entrevistadores: "¿Estaba pactado el orden de expulsión?".

"Esto es una cosa que voy a explicar, pero que yo no sé cómo funciona, pero es lo que a mí me dijeron", remarcaba Gonu. "Está todo bastante esquematizado. Cuando a mí me dicen que soy la expulsada, hay un parón de dos horas de descanso y luego grabamos cómo me expulsan. Pero yo ya sabía que soy la expulsada, todos los sabíamos", desvelaba la influencer. Además, continuaba diciendo que a todos les había extrañado la expulsión ya que el postre que había hecho ella estaba bien. "Yo dije: 'Joe, sí que lo ha tenido que hacer bien la gente'", contaba la catalana y, después, revelaba la bomba.

Pillados con las manos en la masa

"De repente, me empezaron a decir un montón de concursantes que cuántos capítulos había firmado yo. Yo dije que ninguno y ellos me dijeron que o yo era imbécil o la persona que me había hecho el contrato era imbécil porque allí todos habían firmado un mínimo de capítulos", desvelaba Paula Gonu. Según comentaba, había concursantes que habían firmado que hasta un número concreto de capítulos no les podían echar para asegurarse dinero. "Yo pensé: soy la única influencer de todo el grupo, aunque a niveles redes y números soy la más relevante. Por el precio de un capítulo se van a llevar toda la promo del programa por mi parte", decía. "La tele es otra cosa", concluía la influencer.