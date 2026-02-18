Por Adrián López Carcelén | |

Paula Usero y Clara Galle acudieron por sorpresa a 'La revuelta' el martes 17 de febrero para promocionar 'Esa noche', la serie de Netflix que se estrena el 13 de marzo y en la que trabajan junto a Claudia Salas. Las actrices, que tenían previsto visitar a David Broncano más adelante, aceptaron la invitación 'in extremis' después de que los dos actores internacionales que iban a protagonizar el programa perdieran su avión a Madrid.

A lo largo del programa, las invitadas entraron al trapo de Broncano y contestaron a todo tipo de preguntas, incluídas las de campamento. Asimismo, durante la entrevista, la joven del público que ocupaba el bidé se mareó debido a una bajada de tensión, protagonizando uno de los momentos más surrealistas de la noche.

Imágenes de 'Esa noche', la nueva serie de Netflix que protagonizan Clara Galle, Paula Usero y Claudia Salas

Paula Usero pulveriza todos los récords

Cuando llegó el momento de las preguntas clásicas, las actrices evitaron dar una cifra exacta de su patrimonio. Aún así, Usero afirmó que Clara tenía "muchísimo más": "Ha trabajado mucho, yo también, pero me han pagado peor". Algo que Galle acabó reconociendo: "Puede ser, vale sí".

Clara Galle y Paula Usero en el plató de 'La Revuelta'

Sin duda,al escuchar la respuesta de Paula Usero.. Ante la confesión, el presentador se sorprendió: "". Sin embargo, Usero aclaró: "". Galle reforzó la versión de su compañera: "".

Pero Usero no se conformó y, al recordar que había otros actos, como la masturbación o el petting, que también contaban al total, interrumpió: "Yo solamente he contado follar. Podría sumar más. Es que el sexo entre mujeres es diferente. Se hacen más cosas". Tras esta intervención, Broncano apuntó: "Has batido los récords históricos del programa en cuanto a relaciones sexuales". Finalmente, Usero sumó 45 puntos en los últimos 30 días, lo que provocó la reacción de Galle: "Me ha humillado".