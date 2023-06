Paz Padilla apoya a Ana Obregón y asegura recibir también señales de su marido fallecido

Por Pedro Xosé Martínez Gómez |

Paz Padilla vuelve a publicar opiniones polémicas en las redes sociales. La actriz ha compartido a través de su perfil de Instagram numerosos vídeos en los que comenta una declaración de Ana Obregón sobre ella recibiendo una señal de su hijo tras su muerte. Padilla ha querido apoyar la valentía de Obregón al compartir dicho acontecimiento y ha aprovechado la ocasión para exponer su experiencia similar con su marido también fallecido.

Ana Obregón, que perdió a Aless Lequio el 13 de mayo de 2020, presentó ante la prensa nacional el 7 de junio el libro. "En la primera reunión para formalizar y publicar el libro, llegamos a una comida, puse mi teléfono encima de la mesa y yo no estaba muy convencida de hacerlo porque este libro es una catarsis. Entonces,. Dije: 'Esto es una señal' y eso me dio fuerzas", explicó la intérprete. Después de ver el evento,

"Hay mucha gente, los típicos haters, que dicen que está fatal y que es una locura", arrancaba Padilla, aludiendo a las críticas recibidas por Obregón. Inmediatamente después, la presentadora ha empezado a contar que tiene el teléfono de su marido Antonio guardado en su mesilla de noche, apagado y sin línea. El 7 de septiembre de 2021, un año y dos meses después de la muerte de él, estrenó su obra de teatro autobiográfica y, esa misma noche, recibió una antigua foto suya y de Antonio desde el número ya inutilizado del fallecido.

En los vídeos siguientes comparte que, al igual de Ana Obregón, interpretó la foto y el mensaje como una señal. Además, para intentar convencer todavía más a aquellos que puedan criticar la creencia, dice que ha sentido ese tipo de señales muchas veces. Como el hecho de que ve mariposas constantemente, sin excepción y vaya a donde vaya, las cuales cree son una prueba de que Antonio la sigue acompañando en su vida. "Todos los días veo una mariposa. En la Filomena, con un frío horroroso, [...] en la feria de abril, con un calor horroroso que hacía", explicaba Padilla. También asegura haberse encontrado con otras personas que han experimentado experiencias similares a la suya.

Declaraciones controvertidas

Las opiniones de Paz Padilla no siempre son del agrado de todo el mundo y ha sido criticada por en numerosas ocasiones en el pasado. Aparte de sus creencias más espirituales como el posible contacto con los muertos, entre sus comentarios más controvertidos se encuentra el de que las vacunas contra el covid-19 "no sirven para nada" o la famosa frase de 2016 de "Me han sorprendido mucho los negros, son supertrabajadores y cariñosos", esgrimida en pleno directo de 'Sálvame'.