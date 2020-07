Paz Padilla descoloca al recordar el robo de su coche: "Atropellaron a gente, me daba un morbo..."

Este jueves Paz Padilla volvió a dejar de piedra a los espectadores y a sus propios compañeros de 'Sálvame' por un desafortunado comentario sobre un "fetiche" que tuvo en el pasado. El programa informaba en directo el robo a Sofía Suescun y Kiko Jiménez, que descubrían que su vivienda había sido desvalijada y su coche sustraído mientras ellos disfrutaban de unas vacaciones en Ibiza.

Paz Padilla asegura que le daba morbo tener las huellas de los ladrones de su coche

La presentadora no dudaba en quitar hierro al valor material del robo y procedía a recordar una anécdota que a ella le parecía de lo más divertida. "A mí me robaron el coche. Me llamó la Unidad 4 de delitos de narcotráfico de Barcelona" relató. La policía se encargó de tomar huellas en el interior del vehículo para tratar de encontrar a los delincuentes. Lo normal, después, habría sido proceder a limpiarlo de los productos químicos de la investigación y la suciedad ocasionada por los ladrones, pero no fue el caso de Paz.

"Al final estuve seis meses con las huellas dactilares, porque me daba un morbo...", desvelaba, dejando a los colaboradores de 'Sálvame' sin habla. Creyendo que no la estaban entendiendo, la cómica insistía: "Mi coche lo robaron. Atropellaron a gente con mi coche y hubo muertos y todo... ¡me daba un morbo!". Aunque las caras que compañeros como Belén Esteban eran un poema, ella no se percataba.

No limpió las huellas porque le daba morbo

La humorista continuó con su vivencia, destacando una vez más el morbo que le producía llevar las huellas de los delincuentes marcadas en el interior del coche. "Tuve que ir a la Unidad 4 y aquello era como en 'CSI'. Los cristales ahumados para no ver al que estaban interrogando, como en las películas. Aunque estaban ahumados de la suciedad", seguía entre risas. Mientras, en las redes sociales no tardaban en despertar las críticas de los espectadores, atónitos como los colaboradores de 'Sálvame' ante la decisión de Paz Padilla de recordar con humor un suceso que tuvo víctimas mortales.