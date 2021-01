Paz Vega se convierte en tendencia tras apoyar una polémica publicación de Lucía Extebarría

Podría parecer extraño pensar que Paz Vega se haya convertido en trending topic nacional en Twitter por el mero hecho de comentar una publicación de Instagram de Lucía Etxebarria con tan solo un corazón. ¿La explicación? El contenido de la publicación de la escritora en sí en la que la autora da su opinión, entre otras cosas, sobre si compartiría baño o no con una mujer trans.

Paz Vega se convierte en tendenciapor su apoyo a un post de Lucía Etxebarría

La publicación de Lucía Etxebarría comentaba una entrevista realizada por Isabel Gemio a Rosa María García, autora trans, en la que la activista declaraba: "Me dicen que si tienes pene y testículos, tu baño es el de hombres". El texto de Etxebarría respondía a estas palabras con un: "Yo no quiero compartir un cuarto de baño o un espacio cerrado con una persona que entiende por diálogo un bate de béisbol o que tiene un pene funcional, por simple cuestión de precauciones". Unas palabras que han revolucionado (y no para bien) las redes sociales, que han remarcado el carácter tránsfobo de las declaraciones de la exconcursante de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'.

Tras estos comentarios, calificados por muchos usuarios por "acoso" y "transfobia" contra una activista trans, Vega apoyaba el contenido de la autora comentando con un emoticono de un corazón. El post, que también denunciaba una supuesta "preferencia" del PSOE a mencionar los asesinatos de mujeres trans antes que los del resto de mujeres, terminaba con un: "Decidme si vosotras os quedaríais a solas con Rosa María en un cuarto de baño", lo cual ha sido entendido por muchos como una referencia a un supuesto carácter de abusadora sexual que la escritora ha atribuido a la activista por el mero hecho de ser una mujer trans.

Rocío Monasterio, con Paz Vega

El apoyo de la ganadora de 'Mask Singer' a la publicación de la exconcursante de 'Campamento de verano' ha causado reacciones mixtas en redes. Muchos de los usuarios han calificado el suceso como una "decepción" por parte de la actriz por apoyar a la escritora (que ya había realizado comentarios de índole similar sobre el actor Elliot Page), mientras que otros han mostrado públicamente su apoyo a Vega. Entre ellos, Rocío Monasterio, presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid.

Ahora algunos entenderán el acoso que hemos sufrido quiénes denunciábamos en el 2016 la Ley Trans aprobada por el Partido Popular en Madrid. Falta #libertad, sobra la dictadura de la ideología de #género. #YoApoyoaPazVega https://t.co/dexTnS134c — Rocio Monasterio (@monasterioR) January 12, 2021

Qué decepción lo de Paz Vega. La Lucía esta qué le pasa qué está obsesionada con las mujeres trans? Que todas las semanas me sale algún tweet viral denunciando sus acosos https://t.co/YTxTliTIQa — #AYA???? (@InTheZone7) January 12, 2021

El nuevo feminismo, canalla y apestoso, acaba devorando a cualquier mujer que se salga de la consigna. Por supuesto que apoyo a Paz Vega. #YoApoyoaPazVega — Alégrame el día (@harryelsocio) January 12, 2021

Paz Vega es TT por apoyar la transfobia. Lo mejor es ver a acosadores apoyando las campañas de acoso tránsfoba.

Decepción de señora... pic.twitter.com/8H7P0LBga3 — Tolo LM ?????????? ? (he/him/él) (@alermun) January 11, 2021