Paz Vega, concursante bajo la máscara de Catrina, ganadora de la primera edición de 'Mask Singer'

El miércoles 23 de diciembre, Antena 3 emitió la gran final de la primera edición de 'Mask Singer: adivina quién canta'. En dicha cita, los cuatro concursantes que quedaban, Camaleón, Caniche, Catrina y Cuervo, actuaron individualmente sobre el escenario, tras lo cual uno de ellos quedaba eliminado y debía retirarse la máscara para desvelar su identidad. Una votaciones que dejaron atrás a Cuervo y Camaleón y que concluyeron con un duelo entre Caniche y Catrina, quien finalmente se acabó proclamando ganadora de la primera edición del concurso antes de desvelar que, bajo su disfraz, se ocultaba Paz Vega.

Paz Vega, ganadora de la primera edición de 'Mask Singer'

Catrina arrancó la noche con el tema "Todos me miran" de Gloria Trevi, tras lo cual tuvo que superar dos asaltos más frente a sus compañeros hasta convertirse en la ganadora de la primera edición de 'Mask Singer'. "Justísima ganadora, porque nos ha vuelto locos, que es de lo que trata este programa", recalcó Javier Ambrossi, al recibir a la concursante en el escenario después de que Caniche, segunda clasificada, desvelara su identidad. Las primeras apuestas de la noche acabaron inclinándose hacia Gloria Trevi, ante la posibilidad que Javier Calvo puso sobre la mesa de que estuviera jugando al despiste interpretando uno de sus temas, mientras que sus compañeros se decantaron por famosas como Hiba Abouk o Thalía.

Sin embargo, a escasos segundos de descubrir la identidad de la ganadora, aunque Calvo siguió apostando por Trevi, al igual que Malú, Ambrossi se decantó por Shaila Durcal, mientras que José Mota mencionó a Paulina Rubio. Nombres que no se acercaron a la identidad de Vega, que logró despistarlos por completo y sorprendió a todos los investigadores. "Ahora tenéis que empezar a atar cabos", animó la concursante, al anonadado cuarteto, a quienes narró cómo fue el concierto de Prince sobre el que habló en una de las galas. "Fue una noche de los Oscar, lo dio con Stevie Wonder, fue maravilloso y yo estaba en primera fila", relató Paz, quien confesó que el artista "besó la púa y me la dio". Un objeto que la concursante empleó como parte de sus pistas a lo largo de la edición.

"Ha sido una de las cosas más raras que he hecho"

Ambrossi apostó por que, al ídolo al que afirmaba "haber resucitado" en una de sus pistas, era María Callas, a quien dio vida en "Grace de Mónaco". "Podría ser también, pero no", reconoció Vega, tras lo cual explicó que dicha pista se refería a su trabajo en la quinta película de la saga de Rambo, "Rambo: Last Blood", con Sylvester Stallone, actor del que "de pequeña era muy fan de él". En dicho film, el protagonista "está casi muerto, porque le dan una paliza", momento en el que el personaje de Paz "lo rescata, lo cura y le devuelve a la vida".

"'La La Land' es la historia de mi vida, pero con final feliz", aclaró la actriz, quien también había hecho mención a dicha película en sus pistas. "Yo viví todo lo que le pasa al personaje femenino, pero en mi caso yo iba a poyada de alguien que me apoyó y me apoya hasta el final", declaró Paz, haciendo referencia a su marido, Orson Salazar. "He jugado a la Catrina mexicana", confesó la concursantes, después de compartir su temo a que "mi voz es muy reconocible", algo que no había sido así gracias a su manera de jugar con ella a lo largo del programa. "Ser una pedazo de actriz es lo que nos ha hecho creer que eras mexicana", alabó Malú, tras lo cual Vega señaló que participar en el concurso "ha sido de las cosas más divertidas, más emocionantes y más raras que he hecho en mi vida", antes de recibir la Máscara de Oro, trofeo del programa.