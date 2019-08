'Peaky Blinders': Cillian Murphy confiesa qué es lo que más odia de la estética de la serie

La familia de gangsters establecida en Birmingham tras la Primera Guerra Mundial ha sido un fenómeno de masas, y es que los Shelby, con esa actitud tan dura y carismática, han logrado cautivar al público. Esta admiración ha traspasado pantallas, haciendo que el elenco de 'Peaky Blinders' sea todo un referente en moda, debido a su característica estética de los años 20.

Cillian Murphy en 'Peaky Blinders'

Elegancia comedida, prendas clásicas con elementos más arriesgados, una paleta de color austera basada en grises, americana y chaleco a juego, abrigos largos y gorras "gatsby" en las que los Shelby escondían sus cuchillas de afeitar, son los elementos de vestuario más icónicos de la serie. Sin embargo, los fans no solo han seguido el estilo de vestir de esta banda, sino que algo fundamental del aspecto que ha arrasado en el público ha sido el corte de pelo: laterales afeitados y cabello más largo por la parte superior con variantes como flequillo, repeinado para atrás, o con raya al lado, según el gusto del consumidor.

El fenómeno del peinado de los Peaky Blinders es tal, que YouTube está plagada de decenas de tutoriales enseñando a hacer el peinado de los hermanos. A pesar de que muchos fans quieran tener el cabello de Tommy Shelby, interpretado por Cillian Murphy, el actor ha confesado que detesta su corte de pelo: "La gente pide un corte Peaky", decía Cillian, incrédulo, en una entrevista con Woman and Home, "Es una locura que a la gente le guste". Además, reconoce que cuando se ve obligado a ir con ese corte, la gente le reconoce más por la calle: "Cuando llevo el corte es cuando me empiezan a gritar. Cuando no lo llevo, puedo coger el autobús tranquilamente."

Maneras de llevar la fama

Puede que Cillian Murphy no esté demasiado contento con su peinado, pero a Harry Kirton, que interpreta a Finn Shelby en 'Peaky Blinders', lo que más le preocupa es la burbuja de la fama, y ha explicado que trabaja a tiempo parcial en una cafetería porque quiere tener los pies en el suelo y vivir otras experiencias: "Me gusta estar sincronizado con el mundo en el que vivimos, porque actuar es muy... fingir mucho, y el cerebro está centrado en esa parte. Al final del día todos tenemos que pagar el alquiler y todos tenemos que hacer cosas reales. Tengo muchas pasiones que no son solo actuar. Me gusta escribir, soy vegano y estoy trabajando en una cafetería vegana porque me encanta lo que están haciendo. Quiero comer buena comida, y quiero hablar con gente".