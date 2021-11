El hormigueroPedro Almodóvar mostró su lado más personal en su paso por 'El hormiguero'. El director de cine tomó asiento por primera vez junto a Pablo Motos para hablar de su nuevo proyecto. Se trata de "Madres paralelas", una película en la que el manchego había estado trabajando durante mucho tiempo. Además, el filme está protagonizado por Penélope Cruz, quien ganó por dicha interpretación, la Copa Volpi a la mejor actriz del festival de Venecia.

Pablo Motos y Pedro Almodóvar, en 'El hormiguero'

El artista hizo un repaso de su trayectoria profesional y habló de dicha película, que se estrenó con éxito el 8 de octubre. Además, echando una mirada al pasado, recordó cómo vivió su juventud en la capital madrileña. El cineasta explicó abiertamente que durante la época de la movida madrileña disfrutó de muchas fiestas: "Follábamos todos con todos. Realmente, se experimentaba con la sexualidad y después uno decidía por dónde quería tirar".

Sin embargo, Almodóvar aseguró que nunca había bebido "a pesar de ser hijos y nieto de vinateros". Asimismo, continúo diciendo que todavía le costaba aceptar la edad que tenía: "Me ha llevado mucho tiempo reconocer la edad que tengo, ahora mismo tengo 72 años y empiezo cada día reconociendo la edad que tengo porque realmente no me siento así".

Por último, el director explicó el trasfondo del personaje de la actriz española en "Madres Paralelas": "Busco que se pongan en el lugar del personaje de Penélope Cruz. Es un dilema moral durísimo, es una situación insólita que hace que la película sea como de suspense", señaló. De esta manera, las carreras de ambos profesionales vuelven a coincidir en el camino.

Anécdota con su madre

Los inicios laborales del manchego nada tienen que ver con el mundo cinematográfico. El cineasta comenzó trabajando de auxiliar administrativo en Telefónica, una labor que apartó para dedicarse a su verdadera pasión. Aun así, su madre le pidió que retomara dicha ocupación por su comodidad: "Ella es de una generación que había sufrido una guerra, valoraba el puesto de trabajo seguro y me dijo que le daría una alegría si volvía a Telefónica por la seguridad que me daba".