Yolanda Ramos, desatada en 'Sábado Deluxe': "Pedro Almodóvar me daba muchísimo miedo"

Yolanda Ramos causó sensación con su visita a 'Sábado deluxe', donde agradeció el papel de los programas de Telecinco durante la cuarentena, recordó sus inicios en el mundo del espectáculo trabajando como vedette en 'El Molino', un conocido cabaret de Barcelona, y habló de su experiencia como actriz en manos de algunos directos tan famosos como Pedro Almodóvar.

Yolanda Ramos, junto a Jorge Javier Vázquez en 'Sábado Deluxe'

"Pedro Almodóvar me daba muchísimo miedo, no me gusta como me mira", reconocía Ramos sobre su trabajo en la película "Volver" (2006). Al contrario, Yolanda puso por las nubes el talento de Javier Ambrossi y Javier Calvo, así como el cariño que siempre le han brindado en 'Paquita Salas'. "Ellos me dieron esperanza", reflexionó la intérprete que da vida a Noemí Argüelles en la serie de Netflix.

Alabanza a 'Sálvame'

Ramos también dedicó unas bonitas a Jorge Javier Vázquez, agradeciendo el papel social de 'Sálvame' durante los meses de confinamiento a causa del coronavirus. "Habéis hecho tanto bien durante el confinamiento que no os podéis imaginar. Habéis sido como la radio en la guerra. Ver 'Sálvame' es imprescindible para los actores, es una ventana increíble a los siete pecados capitales", apuntó entre risas.

Yo no se como Yolanda ramos no tiene programa propio o sale más en la tele #simplementeyolanda pic.twitter.com/o1uzhNV1oR — Alejandro (@alelitooo) June 13, 2020

Con su particular sentido del humor, la catalana echó la vista atrás y recordó algunos de los momentos más surrealistas cuando trabajó en el cabaret 'El Molino' de la ciudad condal. "Un día fui a hacer pipí y vi encima del papel higiénico una dentadura, te lo juro por mi madre. Entonces vi pasar al bailarín más guapo del ballet pasar corriendo sin dientes", explicó ante las carcajadas del presentador. Mirando al futuro, reflexionó: "Llevo fatal la edad. Tengo 51 años y tengo la sensación de que se me acaba algo. Mi miedo es quedarme siempre como estoy ahora, quiero que me pasen cosas".