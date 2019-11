Pedro Sánchez y Pablo Iglesias llegan a un preacuerdo de gobierno en coalición PSOE-Podemos

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sorprendían esta mañana con una reunión en Moncloa para discutir los puntos del que sería su preacuerdo de gobierno. Los líderes de PSOE y Unidas Podemos pondrían así fin al bloqueo del país, algo que han comunicado en una rueda de prensa convocada para este 12 de noviembre, tal y como avanzaba 'Al rojo vivo' en exclusiva, y que hemos podido ver a las 14:30h, hora en la que han firmado el famoso texto de la concordia.

Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos)

Ya este lunes, en plena resaca electoral, salían a la luz las primeras condiciones que habría puesto Iglesias para formar un gobierno en coalición, detalladas por el diario El Mundo. Figuran entre cinco y seis ministerios, un sillón en el consejo de ministros para Iglesias, una interlocución más directa con Sánchez, políticas sociales para frenar a VOX, repensar la vicepresidenta de Nadia Calviño (PSOE) y una mesa de diálogo para solucionar el conflicto catalán. No obstante, las primeras informaciones de este preacuerdo daban un giro de 360 grados, ya que el sillón en el consejo de ministros de Iglesias se transformaba en nada más y nada menos que en el cargo de vicepresidente segundo, algo que todavía está por confirmar.

Diez líneas de actuación es el documento que se ha filtrado antes de la comparecencia. El texto no se moja sobre el futuro de los sillones y dirigentes, pero sí que detalla el rumbo que debe de tomar este nuevo gobierno. "Lucha contra el cambio climático, políticas feministas, ampliación de los derechos sociales, combate de la precariedad y el desempleo, servicios públicos y sistema de pensiones, blindar el derecho a la vivienda y control de las casas de apuestas", según avanzaba La Vanguardia.

La foto del acuerdo Sánchez e Iglesias

En la rueda, finalmente, no se han manifestado sobre la estructura de gobierno, tal y como apuntillaba Iglesias, que desvelaba que será algo que se conocerá después de la investidura. Además, dejaba claro que son conscientes de que necesitarán apoyos parlamentarios, algo en lo que ya están trabajando. Sánchez, por su parte, comentaba que el acuerdo está pensado también para otras formaciones políticas y lograr así "el respaldo mayoritario en la Cámara". "Apelamos a la responsabilidad y generosidad de todas las fuerzas políticas", finalizaba el presidente, que abandonaba el atril dejando claro que este es un acuerdo de gobierno "para cuatro años".

Reacciones varias

Ya hay políticos que se han querido pronunciar al respecto. Uno de ellos ha sido Íñigo Errejón (Más País!), que ha manifestado su alegría por la noticia. "Nunca es tarde si la dicha es buena", expresaba, a la par que brindaba su apoyo total para que esto se produzca: "Saludamos el preacuerdo y trabajaremos para que sume mayoría". Otro rostro del entorno de Iglesias en pronunciarse ha sido Alberto Garzón (Unidas Podemos), que confirmaba con su mensaje la noticia antes de la rueda: "Hemos alcanzado un acuerdo para un gobierno de coalición entre Unidas Podemos y PSOE. Hoy es un día de celebración".

Hemos alcanzado un acuerdo para un gobierno de coalición entre Unidas Podemos y PSOE. Hoy es un día de celebración. Gracias a toda la militancia que peleó que pudiéramos llegar aquí. Hemos demostrado que se puede. ????? — Alberto Garzón???? (@agarzon) November 12, 2019

Desde Unidas Podemos declararon nada más conocerse los resultados que brindaban su apoyo al PSOE con la condición de tener un gobierno de coalición con una representación proporcional a sus escaños. Esto no bastaría para llegar al Gobierno, ya que necesitan más apoyo parlamentario. Más País! ya ha dado su sí y se espera que PNV también lo haga, al igual que en la investidura fallida de Sánchez. Rivera, que dimitía este lunes ante su fracaso electoral, garantizó su abstención, pero ahora sin él no se sabe qué ocurrirá. De hecho, Marcos de Quinto (Ciudadanos) ya ha manifestado en Twitter que él no tiene ninguna intención de facilitarlo. También hay filtraciones que apuntan que, con los morados en el gobierno, ERC cambiaría su no por la abstención y Junts per Catalunya jugarían a un voto dividido: mitad para facilitar, mitad para seguir evidenciando que quieren cambios.