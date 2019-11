Crítica 'Debate electoral 4-N': Un todos contra Pedro Sánchez, que ya venía vencido

Un debate único entre los cinco principales candidatos a la presidencia del gobierno. Esa era la fórmula que partidos y televisiones acordaban para la cita televisiva más esperada de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre. Así las cosas, la Academia de Televisión (ATV) se encargaba de organizar eso que hemos visto este 4 de noviembre, una emisión que ha sido sufragada por los dos grandes operadores de la noche, RTVE y Atresmedia, lo que convierte a todas las españolas y españoles en mecenas, qué nivel, ¿no? Y es que ¿de dónde sale el dinero de la pública? Esta pregunta es vital para decidir si esto que hemos visto era necesario o no y, que quieren que les diga, yo personalmente me habría ahorrado el dinerillo. Pero oigan, que RTVE había ofrecido fórmulas para hacerlo, pero no hubo manera. También se podrían haber puesto de acuerdo los políticos y no llevarnos a unas segundas elecciones, pero eso es otra cuestión...

Los principales candidatos a la presidencia en el 'Debate electoral 4-N'

Que por qué me habría ahorrado el dinerillo. Porque lo que hemos visto ha sido exactamente lo mismo que en el debate organizado para las pasadas elecciones del 28-A. Y me diréis: que no... ¡Qué esta vez está VOX! Pero, vamos a ver, si la última vez no hicieron más que hablar de él... Fue el ausente presente. Y esta noche Abascal poco más ha aportado más de lo que ya sabíamos: inmigración, independentismo, otra vez inmigración, el PSOE es mal. Y España arreglá, oigan. Al final, este debate electoral era la culminación de una campaña ya manida desde abril. Los partidos no han variado ni un poquito. Bueno, el único Ciudadanos, que ha asegurado que esta vez aceptarán su papel en la oposición -de ser ese el caso- y que no nos llevarán a terceras elecciones. Por lo demás, plin. Ah, se me olvidaba; sí que hay una diferencia: el hartazgo de la población y creo que eso ha hecho ver este debate con unos ojos diferentes.

Una máquina del tiempo constante

Y mira, si estamos cansados de su falta de ganas para ponerse de acuerdo, más cansados estamos todavía de los temas de siempre: Cataluña, Guerra Civil... No es que no sean importantes, pero es que mientras ellos siguen incidiendo en las mismas heridas, que es cierto que aún sangran, no están haciendo nada para evitar que otras se abran, como es la problemática de las pensiones, la tasa de paro juvenil, el devenir del país o, mismamente, eso que parece solo utilizan para hacer campaña: Igualdad. De hecho, Rivera, después de sacar su adoquín y sus 532.104.501 papeles, fue el único capaz de poner algo de cordura: "¿Volvemos al s.XXI, por favor?" GRACIAS.

Ana Blanco y Vicente Vallés, los moderadores de el 'Debate electoral 4-N'

Pero una cosa, ¿no están los moderadores para reconducir la conversación? Pues oye, que no. Que tanto Ana Blanco como Vicente Vallés estuvieron callados casi todo el debate. Bueno, corrijo. Ana Blanco sí que intervino y, aunque no lo hizo en exceso, con una sola de sus intervenciones ya se convirtió en la protagonista absoluta de la noche, ya que hizo una puntualización muy interesante: ¿Dónde están las mujeres tanto que hablamos de feminismo? "Esta no es la foto de la igualdad", reflexionaba la periodista para introducir el bloque sobre dicha temática, en el que, ¡sorpresa! No se habló de ninguna medida sobre igualdad. Muy bien, extasiada me hallo con todas las leyes que van a garantizar que una mujer tenga las mismas oportunidades que un hombre, porque, si me guío por el debate, son cero. Patatero. Así que nada, ¿puedo votar a Ana Blanco? PREGUNTO.

Solo se salva Pablo Iglesias

Y es que ninguno de los ponentes ha sabido estar a la altura. Bueno, Pablo Iglesias sí que es cierto que ha sabido llevar con soltura la conversación, contestar cuando debía contestar y hablar de cosas que verdaderamente importan: sanidad pública, empleo para jóvenes, España vaciada, un tren digno a Extremadura, que, a algunos les puede parecer una tontería, pero cientos de extremeños llevan reclamando un trasporte digno a su comunidad años. Y nadie les hace caso. Nadie. Y son temas que importan, pero a ellos no. Así que es de agradecer que alguien se digne a mencionarles en una cita de estas características.

La entrada de Pedro Sánchez a el 'Debate electoral 4-N'

A nivel dialéctico, Pablo Casado ha mejorado bastante respecto al pasado debate y, además, ha echado a los perros en cierto modo a Cayetana Álvarez de Toledo y su "no todo lo que no sea sí es no" o, mira, algo por el estilo, porque anda que no dijo una frase complicada. Y mira que es fácil: solo sí es sí, eh. Pedro Sánchez, por su parte, estuvo como apagado. Se sentía atacado y se notaba. Hoy no era su día y ya lo avisaba con ese semblante serio con el que se ha presentado en el Escenario de Cristal de la Casa de Campo. Albert Rivera, en su línea, mode Doraemon, aunque menos atacón que en abril.

Por último dejamos a Santiago Abascal. Ha utilizado los mismos lemas de siempre y coincido con los analistas del debate, sus lemas son contundentes. Pero es que los de la Alemania nazi también lo eran. Contundente no quiere decir cierto. Y eso hay que tenerlo en cuenta, muy en cuenta. Porque se estima que la participación en estas próximas elecciones va a bajar y eso es un problema que también podrían haber tratado este 4-N. Pero no. Así que he decidido que les voy a echar un capote. Ahí va otro lema contundente -y cierto, ejem-: Por favor, voten.