Albert Rivera y su adoquín protagonizan los mejores memes del 'Debate electoral 4-N'

La noche del lunes 4 de noviembre, Atresmedia y Televisión Española emitieron el debate a cinco entre los líderes políticos de los principales partidos de cara a las elecciones generales: Pablo Iglesias, Pablo Casado, Albert Rivera, Pedro Sánchez y Santiago Abascal. Una cita política que dejó tras de sí varios momentos que se convirtieron en objeto de bromas por parte de los espectadores.

Albert Rivera muestra un adoquín en el 'Debate electoral del 4-N'

Uno de los primeros momentos en llamar la atención de los espectadores estuvo protagonizado por Albert Rivera. El líder de Ciudadanos acudió a sus habituales "recursos" de los debates y, en esta ocasión, sorprendió al mostrar un pedazo de adoquín en pleno debate. "Este adoquín representa la amenaza al estado de derecho", declaró Rivera, quien aseguró que había traído consigo dicha pieza desde Barcelona, como muestra de las consecuencias de las violentas movilizaciones que habían tenido lugar en la ciudad condal.

"Ya empezamos con el bolsillo de Doraemon", comentó un tuitero, ante el adoquín que mostró el político, haciendo referencia a anteriores debates en los que el líder de Ciudadanos mostró numerosos recursos, como papeles o incluso libros. De hecho, fueron muchos los que bromearon con dicho adoquín, relacionándolo con el vídeo del político posando con un perro, que había sido objeto de mofas en redes en las últimas horas.

Rivera guarda ahí todo lo que va a sacar en el #DebateElectoral pic.twitter.com/n63wupBt1Y — SostieneNatalia (@SostieneNatalia) 4 de noviembre de 2019

Pedro Sánchez y Ana Blanco, entre otros memes

Albert Rivera no fue el único que ocupó gran parte de los memes que circularon en las redes sociales durante el debate. La actitud cabizbaja de Pedro Sánchez durante gran parte del encuentro político, incluso cuando sus compañeros de debate se dirigían a él directamente, también llamó la atención y dio pie a crear memes sobre el líder del PSOE y actual presidente en funciones. "Sánchez me define cuando en mitad de una clase me pongo a estudiar el examen que tengo la hora siguiente", bromeó una tuitera.

Además, Pablo Iglesias sorprendió a los seguidores del debate cuando imitó sin pretenderlo al conocido meme de John Travolta, confuso en "Pulp Fiction". Un gesto que no pasó desapercibido y que se convirtió en objeto de mofas en las redes, al igual que la expresión seria de Ana Blanco durante un momento del debate. "Ve al debate dijeron, será divertido dijeron, un momento histórico, pudiendo estar en la camita con las horas que son...", bromeó un tuitero con la imagen de la moderadora.

SÁNCHEZ ME DEFINE CUANDO EN MITAD DE UNA CLASE ME PONGO A ESTUDIAR EL EXAMEN QUE TENGO LA HORA SIGUIENTE .. #DebateElectoral pic.twitter.com/38dROa2kyf — ????????? (@mallu1729) 4 de noviembre de 2019

Se va a terminar el debate y a Pedro todavía no le ha dado tiempo a terminar el crucigrama. #DebateElectoral pic.twitter.com/h2Z3N9hknf — Dios (@diostuitero) 4 de noviembre de 2019