Pelayo Díaz se reincorpora al equipo de colaboradores de 'El tiempo justo' en Telecinco

Por Sergio Navarro |

Pelayo Díaz ya tiene nuevo proyecto en televisión tras el éxito de la última edición de 'Bailando con las estrellas' donde fue parte del jurado. Mediaset vuelve a confiar en el estilista que regresa a Telecinco, donde ha desarrollado gran parte de su carrera televisiva exceptuando alguna participación en La 1 en Antena 3.

Ahora, regresa a un plató que ya conoce bien porque ha tenido alguna que otra participación, pero lo hace sumándose al equipo de colaboradores. Como ha sabido FormulaTV en exclusiva, Pelayo Díaz ficha por 'El tiempo justo' desde este lunes 9 de marzo. Y es que él ya había estado puntualmente en este formato analizando, entre otros temas, la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'.

Pelayo Díaz, como colaborador de 'El tiempo justo' en Telecinco

Siendo colaborador, recordó su enemistad con Montoya o se mostró con una opinión distinta al concurso de Adara Molinero respecto al resto de colaboradores. Por su parte, también habló del talent de baile y de las críticas que recibía por ser miembro del jurado, de las que se defendió en 'El tiempo justo' con este argumento': "La cadena me ha contratado para que dé mi opinión de una forma subjetiva porque, si quisieran a una persona que supiera de baile deportivo, tendrían a un cuarto jurado que supiera de baile".

Coincidiendo con el estreno de 'SV 2026'

Pelayo Díaz y Joaquín Prat, analizando a Montoya en 'El tiempo justo'

Respecto a este talent,, que fue concursante del programa y no se tomó bien la eliminación. "Yo entiendo que cuando les hacemos una crítica o les hacemos una valoración les siente mal (...) tristemente, su trabajo es ensayar y bailar y el nuestro es dar nuestra opinión", comentaba el estilista a Joaquín Prat y el resto del equipo.

En el mes de noviembre, salió la noticia de que tanto Arantxa del Sol como Pelayo Díaz quedaban fuera de 'El tiempo justo' debido a la reducción del programa al reestructurar Telecinco sus tardes. Su reincorporación será de nuevo para la mesa de realities coincidiendo con el arranque de 'Supervivientes 2026', y añadiéndose a los fichajes de Javier Ungría y Yulen Pereira, quienes ya se estrenaron el viernes 6 de marzo.