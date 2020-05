La película de "Hamilton" cancela su estreno en cines y llegará a Disney+ en julio

Disney+ hará más liviana la nueva normalidad con el lanzamiento de una de las obras más influyentes del último siglo. Ante las complicaciones logísticas provocadas por la pandemia de coronavirus, Disney ha decidido adelantar el estreno de la película de "Hamilton", el exitoso musical desarrollado por Lin-Manuel Miranda a partir del relato vital del padre fundador Alexander Hamilton, cuya llegada a los cines estaba prevista para otoño de 2021.

It's only a matter of time...



Our Hamilton film.

THIS July 3rd.

On Disney+.#Hamilfilm pic.twitter.com/cXTM949hRr