Penn Badgley, protagonista de 'You', advierte sobre los peligros de su personaje

Existen muchas series con miles de clichés sobre el amor, sin embargo 'You' quiso ir más allá y mostrar el lado oscuro de este estereotipado amor romántico. La serie americana, protagonizada por Penn Badgley, cuestiona este "amor" al plantear una relación con severos rasgos de acoso. Bagdley, Joe en la serie, ha hablado con Variety sobre el problema que supone romantizar ciertos gestos tóxicos en una relación.

Penn Badgley y Elizabeth Lail en 'You'

"¿Cómo de lejos estarías dispuesto a llegar por amor?" era el eslogan de 'You'. Su personaje, Joe, se encapricha de Beck, Elizabeth Lail, y hace todo lo posible por conseguir enamorarla hasta el punto de terminar acosándola. Para Bagdley, esta actitud está completamente alejada del "amor" y se atreve a reinterpretar ese reclamo publicitario: "¿Cómo de lejos estamos dispuestos a llegar para perdonar a un malvado hombre blanco?".

"Las normas culturales nos llevan a perdonar a cierto tipo de personas, es decir, a personas que se parecen a mí", recalcaba el actor. Sin embargo, para Badgley su personaje hace cosas "imperdonables" que la audiencia no debería justificar por ser un hombre caucásico y atractivo. Al tratarse de una serie que puede verse alrededor del mundo a través de Netflix, el actor se mostraba muy preocupado de que se malinterprete el acoso y se vea como un gesto de amor.

El precio de la fama

Badgley ya había aparecido en 'Gossip Girl' antes de formar parte del elenco de 'You', por lo que no es novato en lo que respecta a recibir una cantidad masiva de mensajes por parte de los fans. Aún así, la fama no es algo que le agrade especialmente ya que la siente como "estar bailando sobre el borde de una cuchilla". Y es que para el actor, el ojo público siempre está esperando para capturar los momentos de mayor debilidad: "Cuando flaqueas, es muy público".