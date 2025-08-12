FormulaTV
Conectar
AUDIENCIAS 'Renacer' (10,8%) le quita el liderazgo al 'Grand Prix' (10%), que firma mínimo

SUBIDA SALARIAL

Pepa Romero se queja de su bajo sueldo en 'YAS verano': "Gano muy poco dinero"

La presentadora sustituta de Sonsoles Ónega protagonizó un divertido momento junto a Agustín Bravo al confesar algunos detalles sobre su salario.

Pepa Romero se queja de su bajo sueldo en 'YAS verano': "Gano muy poco dinero"
©Atresmedia
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Martes 12 Agosto 2025 12:32 (hace 1 hora)

Programa relacionado

Y ahora, Sonsoles

Y ahora, Sonsoles

Y ahora, Sonsoles

2022 - Act

España

Magazine Entretenimiento

4,2

Popularidad: #32 de 2.043

  • 1

  • 3

'Y ahora Sonsoles', en imágenes 8 fotos

Sonsoles Ónega posa sonriente en el plató de 'Y ahora Sonsoles' Sonsoles Ónega, presentadora de 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3 Sonsoles Ónega presenta 'Y ahora Sonsoles' Así es el plató de 'Y ahora Sonsoles', presentado por Sonsoles Ónega Sonsoles Ónega salta a Antena 3 con 'Y ahora Sonsoles' Sonsoles Ónega es la conductora de 'Y ahora Sonsoles' Sonsoles Ónega posa como conductora de 'Y ahora Sonsoles' Sonsoles Ónega, presentadora de 'Y ahora Sonsoles'

Vídeos FormulaTV
La edición veraniega de 'Y ahora, Sonsoles' recibía como invitado al famoso presentador de los años 90, Agustín Bravo, que acaba de estrenar su obra de teatro 'Se alquila' junto a Andoni Ferreño. Justo antes de iniciar la entrevista, el invitado se deshacía en halagos ante Pepa Romero, la presentadora del programa durante el mes de agosto: "Pepa, todo el mundo te quiere. Eres más buena que Heidi".

"Tú todo lo que ganas lo entregas en casa, eres muy buena persona", le decía el actor. Frente a esto, Pepa Romero hacía una confesión: "Es que yo gano muy poco dinero, luego te lo cuenta mi director". "Te lo estás llevando crudo", le replicaba Agustín Bravo, incrédulo ante las palabras de la presentadora.

Pepa Romero y Agustín Bravo protagonizando un momento divertido en la versión veraniega de &#39;Y ahora, Sonsoles&#39;

Pepa Romero y Agustín Bravo protagonizando un momento divertido en la versión veraniega de 'YAS verano'

Sin embargo, la comunicadora seguía insistiendo en que "ojalá". "Esto no es como tu época, chato, que ganabais pero vamos...". Además, Agustín Bravo recordaba los tiempos en los que trabajó en ese mismo lugar: "En este mismo plató estaba yo. Una fortuna no ganaba, pero más pasta que ahora seguro".

"Ya te lo digo yo, ahora te voy a enseñar mi nómina", le decía Pepa Romero. "Dile a Sonsoles que suelte", respondía el presentador a su favor. Tras esto, la presentadora daba paso a unas imágenes que repasaban la extensa trayectoria de Agustín Bravo en el mundo de la televisión, del modelaje y del teatro.

Agustín Bravo durante su entrevista en &#39;Y ahora, Sonsoles&#39;

Agustín Bravo durante su entrevista en 'YAS verano'

¿Qué más pasó durante la entrevista a Agustín Bravo?

Además de repasar en 'YAS verano' su larga andadura profesional, Agustín Bravo acudía al programa para contar nuevos detalles de su obra de teatro 'Se alquila' junto al también expresentador de los años 90, Andoni Ferreño, tras su estreno. "Estoy en el Teatro Bellas Artes con Andoni Ferreño. Está feo que yo lo diga, pero está habiendo un gran éxito de crítica y público. La gente se está portando muy bien, todos pagan, entran, se sientan, nos dejan hacer la obra. Es maravilloso".

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas