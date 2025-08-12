Pepa Romero se queja de su bajo sueldo en 'YAS verano': "Gano muy poco dinero"

Por Sandra Alcaide Barrón |

La edición veraniega de ' Y ahora, Sonsoles ' recibía como invitado al famoso presentador de los años 90, Agustín Bravo , quejunto a Andoni Ferreño . Justo antes de iniciar la entrevista, el invitado, la presentadora del programa durante el mes de agosto: ". Eres más buena que Heidi".

"Tú todo lo que ganas lo entregas en casa, eres muy buena persona", le decía el actor. Frente a esto, Pepa Romero hacía una confesión: "Es que yo gano muy poco dinero, luego te lo cuenta mi director". "Te lo estás llevando crudo", le replicaba Agustín Bravo, incrédulo ante las palabras de la presentadora.

Pepa Romero y Agustín Bravo protagonizando un momento divertido en la versión veraniega de 'YAS verano'

Sin embargo, la comunicadora seguía insistiendo en que "ojalá". "Esto no es como tu época, chato, que ganabais pero vamos...". Además, Agustín Bravo recordaba los tiempos en los que trabajó en ese mismo lugar: "En este mismo plató estaba yo. Una fortuna no ganaba, pero más pasta que ahora seguro".

"Ya te lo digo yo, ahora te voy a enseñar mi nómina", le decía Pepa Romero. "Dile a Sonsoles que suelte", respondía el presentador a su favor. Tras esto, la presentadora daba paso a unas imágenes que repasaban la extensa trayectoria de Agustín Bravo en el mundo de la televisión, del modelaje y del teatro.

Agustín Bravo durante su entrevista en 'YAS verano'

¿Qué más pasó durante la entrevista a Agustín Bravo?

Además de repasar en 'YAS verano' su larga andadura profesional, Agustín Bravo acudía al programa para contar nuevos detalles de su obra de teatro 'Se alquila' junto al también expresentador de los años 90, Andoni Ferreño, tras su estreno. "Estoy en el Teatro Bellas Artes con Andoni Ferreño. Está feo que yo lo diga, pero está habiendo un gran éxito de crítica y público. La gente se está portando muy bien, todos pagan, entran, se sientan, nos dejan hacer la obra. Es maravilloso".