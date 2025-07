Por Julia Almazán Romero |

Pepa Romero vivió uno de los momentos más emotivos de la tarde del lunes 28 de julio. La presentadora, encargada dey su programa ' Y ahora, Sonsoles ', no pudo contener las lágrimas trasorganizada por el equipo del programa con motivo de su 41 cumpleaños.

La periodista se disponía a dar paso a un vídeo sobre las vacaciones de los famosos cuando fue interrumpida por Pilar Vidal. "¿Hoy qué es?", le preguntó su compañera. "Mi cumpleaños", respondió Romero, sin saber lo que estaba a punto de suceder. A continuación, se emitieron imágenes de su infancia, donde ya mostraba interés por la televisión. La emoción fue en aumento hasta que sonó la sintonía de 'Sorpresa Sorpresa' y apareció en pantalla una conexión telefónica en directo con su madre, Mari Pepa.

Pepa Romero recibe entre lágrimas la sorpresa de su madre Mari Pepa.

"¡Ay, mamá!", como diría Rigoberta Bandini, exclamó la presentadora entre lágrimas. Su madre confesó que el programa le había ofrecido ir al plató, pero que rechazó volar: "Pepilla sabe de sobra que yo no vuelo". Aun así, quiso aprovechar el momento para recordar los inicios de su hija. "Un antiguo director le dijo 'vete de aquí porque no tienes nada que hacer en televisión'. Sin embargo, siguió contando, el director José María Iñigo sí supo ver tu potencial, "dijo: 'Pepa, tú eres la televisión'", explicaba María Pepa.

Pero la emoción fue escalando aún más. El programa también emitió unas imágenes en las que aparecía su abuela, fallecida recientemente. "Por favor, me estoy deshidratando", reaccionó la presentadora, sin poder evitar las lágrimas. Pilar Vidal, que la acompañaba en todo el homenaje, le dijo: "Hoy seguro que estaría súper orgullosa y esté donde esté te va a estar viendo". Pepa Romero añadió: "Es la Navidad en casa de mi abuela Pipa, que se fue este año. Abuela, te quiero muchísimo, vio mi sueño de verme presentar".

Pilar Vidal acompaña a Pepa Romero en el bonito homenaje por su cumpleaños

Un cumpleaños marcado por el cariño de sus compañeros

El equipo de 'YAS Verano' no dejó pasar la ocasión de celebrar con Romero por todo lo alto su cumpleaños. Aparte de bonitos homenajes y sorpresas, a lo largo del programa recibió felicitaciones en plató y hasta le cantaron el "Cumpleaños feliz". Aunque Pepa intentó restar importancia al momento para no quitar tiempo al contenido habitual. "Gracias por haberme acompañado en el día de mi cumple", les dijo antes de continuar. Finalmente, tuvo que poner orden con una sonrisa: "Al turrón, que me echan la bronca. Que me van a despedir".