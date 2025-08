Por Roberto Ponce López |

En ' YAS verano , con la ausencia de Sonsoles Ónega en el que es su programa por las vacaciones que se está tomando la madrileña,. Sus colaboradores siguen teniéndola muy presente

Este fue el caso de José Manuel Parada durante la emisión del programa del día 5 de agosto. El presentador gallego, y colaborador habitual de 'Y ahora, Sonsoles', estuvo en una gala solidaria en Marbella en la que coincidió con Bárbara Rey, con quien no estaría pasando un buen momento.

Pepa Romero recibe en plató a José Manuel Parada en 'YAS verano'

En ella ambos fueron preguntados por el otro, debido a esa supuesta enemistad que se ha ido rumoreando ente ellos, que un día fueron grandes amigos. La asistencia de Parada a la boda del hijo de Rey, quien habló mal de ella en televisión, no gustó a la vedette, y todo ello iba a ser debatido en 'YAS verano'.

En ese evento solidario, Parada lució un atuendo tan colorido como llamativo. Este se atavió con una camisa amarilla con grandes estrellas en color naranja, es decir no pasó desapercibido. Pues el mismo atuendo llevó en el programa presentado por Pepa Romero, quien saludó con abrazo al colaborador.

José Manuel Parada llevó una vestimenta muy llamativa a 'YAS verano' aprovechando que no está Sonsoles Ónega

"Hoy vengo de Agatho Ruz de la Prada", comentó el gallego. Ante ello, Romero dijo para la audiencia: "Es que le pedí ayer a Parada si podía venir igual vestido que en la gala benéfica de Marbella", haciendo alusión a ese momento del que iban hablar largo y tendido en esa sección en la que Parada iba a ser colaborador y protagonista.

"Tú me pediste que aprovechara que no está Sonsoles porque nos ve de amarillo y no nos deja", confesó él sobre las manías de la presentadora. De esta manera, los colaboradores ahora pueden saltarse algunas normas no escritas que parece que no gustan a la conductora habitual del programa, como llevar el color que, a modo de superstición, Ónega prohíbe en su plató.

Pepa Romero cierra la conversación sobre Ónega

Tras ese comentario que dejó ver al público algo de lo que se habla entre bambalinas en 'Y ahora, Sonsoles', Pepa Romero quiso frenar a Parada y cambiar de tema para no seguir echando leña al fuego. "Calla, que nos va a despedir", dijo Romero, entre risas, bromeando con una de las manías de la presentadora. Para acabar, envió un último comentario con sorna a la 'jefa' del programa. "Sonsoles, esto no es amarillo, es naranja", decía Romero antes de sentar a Parada en su sillón y seguir con los temas a tratar.