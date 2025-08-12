FormulaTV
AUDIENCIAS 'Renacer' (10,8%) le quita el liderazgo al 'Grand Prix' (10%), que firma mínimo

DESPUÉS DE SUS VACACIONES

Sonsoles Ónega anuncia su regreso a 'Y ahora, Sonsoles' al ritmo de 'Grease'

El magacín de Antena 3 ha lanzado un vídeo promocional de su próxima temporada con la presentadora, Roberto Brasero y el resto de colaboradores.

Sonsoles Ónega anuncia su regreso a 'Y ahora, Sonsoles' al ritmo de 'Grease'
©Atresmedia
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Martes 12 Agosto 2025 10:24 (hace 3 horas)

Programa relacionado

Y ahora, Sonsoles

Y ahora, Sonsoles

Y ahora, Sonsoles

2022 - Act

España

Magazine Entretenimiento

4,2

Popularidad: #32 de 2.043

Al igual que en 2024, durante el mes de agosto 'Y ahora, Sonsoles' ha sido presentado por Pepa Romero, sustituyendo a Sonsoles Ónega durante sus vacaciones. Es por esto que de cara a la nueva temporada y al regreso de su presentadora habitual, Antena 3 ha lanzado un vídeo promocional muy especial para los seguidores del magacín.

En este vídeo lanzado por la cadena, aparecen Sonsoles Ónega y Roberto Brasero como protagonistas, junto a otros colaboradores del programa como Ana Obregón o María del Monte, recreando una de las escenas más míticas de 'Grease'. En un inicio, ambos aparecen con sus respectivas "pandillas" para contarles y cantarles qué han hecho durante el verano, imitando la escena de 'Summer Nights'.

Esta producción especial de Atresmedia ha sido rodada en la Escuela Superior de Agrónomos y ha contado con un equipo de 115 personas entre técnicos, elenco y figuración. Además, aparte de la colaboración de rostros como Ana Obregón o María del Monte, también han aparecido otras caras habituales del formato como Carlos Quílez, Beatriz Cortázar, Paloma García Pelayo, Cruz Morcillo, Teresa Bueyes, Iñako Díaz-Guerra y Nacho Gay.

La grabación de este proyecto se desarrolló en una sola jornada de 12 horas, precedida por 3 días de ensayos con Sonsoles Ónega y Roberto Brasero, además de un ensayo conjunto con participantes y colaboradores, anterior a la grabación final. Todo esto, liderado por el coreógrafo Aaron Mata, quien ya se ha encargado anteriormente de preparar otros trabajos anteriores con el programa.

Una temporada más para 'Y ahora, Sonsoles'

'Y ahora, Sonsoles' arrancará su cuarta temporada en las tardes de Antena 3 a partir de septiembre, tal y como indica la promo, tras haber vivido una última temporada más liderando frente a su competidor natural, 'Tardear'. El programa ha finalizado este curso con una media de 10,6% de share, además de alcanzar más de 800.000 espectadores diarios.

