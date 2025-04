Por Ricardo Cardona |

La decimotercera edición del ya reconocido programa culinario de La 1, ' MasterChef ',y comprobado que el jurado se mantiene intacto. Pepe Rodríguez , uno de los rostros más emblemáticos de la televisión, y juez del programa culinario,, durante una entrevista en el 'El Faro' de la cadena SER.

El chef toledano, que lleva ya más de una década frente a las cocinas de 'MasterChef' como jurado del talent culinario, confesó en la entrevista que su entrada a televisión no fue por pasión a los platós, sino que se debía a una situación personal y económica complicada".. Si hubiese estado en otro momento, físico, psíquico y económico pues a lo mejor no lo habría cogido, pero en ese momento fue una tabla de salvación. Me pagaban más de lo que estaba ganando en el restaurante, es tan tonto y sencillo como eso", afirmó Pepe Rodríguez con sinceridad.

Pepe Rodríguez, jurado de 'MasterChef' en 'El Faro', Cadena SER

El chef confesaba que al principio se sentía fuera de lugar y también comentó que hasta ahora se ha negado a ver los primeros programas del programa culinario en los que participó "por vergüenza". "Los voy a poner y al final y voy a decir: ¡qué pinto yo aquí! Y es una cosa que todavía pienso, que esto no está hecho para mí", declaraba Pepe Rodríguez.

El cocinero también se mostró sincero y tajante en su opinión sobre la televisión y sobre 'MasterChef' tras años en plató. "La tele no me gusta", confesaba Pepe Rodríguez. "Yo haría un programa de cocina que no lo vería nadie porque, eso que me gusta a mí, le gusta a 1.200 cocineros y a 1.200 aficionados a la cocina. Al resto, no. Y es que para hacer televisión tienes que hacer entretenimiento, y eso es una cosa que me ha costado entender y que he acabado por darme cuenta con el tiempo".

Pepe Rodríguez en 'MasterChef'

A pesar del desgaste, feliz de la vida

"Sigue sin gustarme 'MasterChef', pero entiendo que haya millones de personas a las que les pueda gustar", confesaba Pepe Rodríguez. Pero, a pesar de que no le guste mucho la televisión, reconoce estar "feliz de la vida". "Ya le he cogido el gusto, voy a 'MasterChef' feliz de la vida. Lo domino, estoy encantado, estoy como en el salón de mi casa digo lo que quiero, cuento lo que quiero. Me río, me divierto. Hasta que he entendido lo que era la televisión, que tampoco lo sabía", confesaba el cocinero toledano.

Pepe Rodríguez agradecía mucho lo aprendido y vivido durante su trayectoria televisiva y, pese a no ocultar el desgaste emocional que supone 'MasterChef', el cocinero también dejaba ver su apego a lo esencial. "Pero si mañana se acaba 'MasterChef', yo estoy en mi casa feliz, que es donde estoy todos los días cocinando", concluía el juez del programa culinario.