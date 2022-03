Con el final de 'Secret Story: La casa de los secretos 2' a la vuelta de la esquina, Mediaset España ya ha comenzado la promoción de 'Supervivientes 2022', introduciéndolo en los temas de conversación de algunos de sus programas. La lista de concursantes todavía es un misterio, pero hay nombres que siguen resonando, como es el caso de Rosario Mohedano.

Rosario Mohedano

La hija de Rosa Benito sería un perfil interesante para el concurso de supervivencia, dada la repercusión que su familia está teniendo en los diferentes espacios de Telecinco. Sin embargo, esta se niega a poner rumbo a Honduras: "Totalmente falso que vaya a 'Supervivientes'", ha asegurado a través de sus redes sociales después de los últimos rumores que apuntaban a que engrosaría el listado de concursantes.

Estas especulaciones sobre su fichaje no llegan de la nada, puesto que la propia cantante ha asegurado que en ediciones anteriores ya han contactado con ella: "Para que veáis cómo son, ya el año pasado les dije que hasta que no dejara de trabajar La Fábrica de la Tele en Mediaset no haría nada con ellos y que no volvieran a llamar. Y este año no han llamado". No obstante, hay que señalar que 'Supervivientes' está producido por Bulldog.

La pulla a 'Sálvame' por las audiencias

En los mensajes en su cuenta de Twitter, Mohedano ha acusado a 'Sálvame' de que "siempre desinforman y sobre todo conmigo". "Si no soy nadie, ¿por qué siempre me tienen en el punto de mira? Lo hacen para que sufra el acoso y los insultos de sus fans", señalaba, lanzando una pulla a continuación por el notorio descenso de audiencias del programa vespertino. "Menos mal que cada día son menos (audiencia)".

No obstante, los ataques hacia el espacio de La Fábrica de la Tele no cesaron con los datos de audiencia. Rosario Mohedano sacó a colación el 'caso Delux': "Que no os engañen, el 'caso Delux' les tiene como pollo sin cabeza". La propia Rosa Benito ha sido una de las afectadas de esta red que habría intentado conseguir información personal de rostros conocidos a través de archivos de las Fuerzas de Seguridad.