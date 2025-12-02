Petra Martínez: "'La que se avecina' está llena de personajes que no te deberían gustar, pero todos gustan"

Por Fernando S. Palenzuela |

Desde que fichara por 'La que se avecina' en su octava temporada, Petra Martínez ha dado vida a doña Fina, una de las villanas de la serie que se ha ganado el cariño del público por hacer la vida imposible a los vecinos. La actriz mantiene su compromiso con la ficción de Alberto y Laura Caballero, donde continúa en la temporada 16.

Hablamos con la intérprete para que nos cuente cómo está viviendo la emisión de 'La que se avecina' tanto en Prime Video como en Telecinco, además de las principales características de su personaje en los nuevos episodios. También nos habla de su participación en el especial por los 200 capítulos donde salieron del edificio para rodar un western.

Petra Martínez y Loles León en la temporada 16 de 'La que se avecina'

Estáis ahora mismo por partida doble, tanto en Telecinco como en Prime Video. ¿Qué os dice la audiencia de poder veros en dos lugares?

Estamos encantados de la vida. Es una serie que gusta mucho a la gente. Se divierte. Es algo que no tiene una continuidad, o sea que puedes ver un capítulo y a la semana puedes ver otro o puedes ver el primero que habías visto. Tiene muchas ventajas para el público, para relajarse en los momentos que vivimos.

También está en FDF donde se emiten reposiciones y siempre es lo más visto de la cadena, es decir, a la gente le encanta verlo sea cuando sea.

Sí, yo creo que sí. Y lo notas con la gente que te encuentras por la calle, que con mucha amabilidad te dicen lo que supone para ellos, que es una diversión, que es un relajo y que le gusta a toda la familia. Yo cuando veo una familia con niños, todos se vuelven locos cuando me ven. Es un placer estar en esta serie.

¿Y qué te dicen a ti por la calle de Fina?

Oye, pues fíjate que yo tenía miedo, Pero es tan exagerado el personaje que les gusta. A mí me encanta, pero es que la serie está llena de personajes que en principio no te deberían de gustar, pero todos los personajes son favoritos de la gente. No he tenido ningún roce. Si me dicen: "qué mala es usted", digo: "sí, pero en persona soy muy buena".

Desde que empecé en 'La que se avecina' he tenido la sensación de que la serie iba a gustar y hasta el momento no me ha defraudado

En Prime Video se está emitiendo la temporada 16. ¿Qué vamos a poder ver de Fina?

Se pueden ver cosas muy divertidas. En las escenas que hacemos Loles y yo nos lo pasamos tan bien que yo creo que el público se va a divertir mucho porque son muy ocurrentes. Hemos tenido mucha suerte porque realmente yo estoy muy contenta con la última (temporada), pero tampoco puedo decirlo con mucha certeza porque estoy tan contenta siempre con la última que he hecho... Y de todas. Estoy feliz, sí.

En la sinopsis pone que vais a cazar terroristas. ¿Qué quiere decir esto?

Eso es una cosa muy graciosa, entonces no puedo decir nada porque es una sorpresa, pero está muy bien. Es un capítulo en el que salen cosas de las dos que son muy ocurrentes. Yo pienso que va a gustar mucho, pero si te soy sincera, con esta serie, desde que he empezado, he tenido la sensación de que iba a gustar y hasta el momento no me ha defraudado con lo que está ocurriendo cada año, así que estoy contenta, sí. Y yo creo que el público agradece esta serie porque es muy divertida, muy poco problemática, entonces está bien de vez en cuando tener en la televisión una serie como 'La que se avecina'.

En esta temporada ha vuelto Yoli y encima acaba de tener a su bebé. ¿Va a afectar esto de algún modo a la relación que tiene Fina con Menchu?

No, no. Vamos a seguir siendo muy amigas. Lo que ocurre es que pasar a ser abuela y ser amiga de una abuela también tiene sus complicaciones, pero son complicaciones divertidas, sí.

Petra Martínez en 'La que se avecina' junto a Jesús Olmedo

Fina se lleva mal con prácticamente todo el mundo, pero una de las personas por las que más amistad siente es por Amador. ¿Qué es lo que ve en él que le transmite esa confianza y esa ternura?

Desde el principio. Yo tengo la primera frase con Amador, que estamos en una reunión de vecinos, y le llamo sin más cabezón. Es la primera vez que se nota la relación, que cuando lo dice, se lo dice con cierta ternura porque le ve por un lado tan fuerte y por otro tan indefenso que hay algo que le hace mucha gracia. Y no tiene nada que ver con su hijo, que su hijo es todo un señor muy bueno, pero que está en China, o sea que no tiene ninguna relación con él. Y con Amador tiene una relación que desde el principio le pareció que era una persona que sí podía portarse medianamente bien con él.

En esta temporada habéis grabado ese capítulo especial por los 200 episodios. ¿Cómo fue salir del edificio para grabar en otro sitio?

Eso fue divertidísimo. Tú imagínate que te llega el libreto y te encuentras, sin saberlo, que vas a irte a Almería, que vas a hacer western, que yo voy a ser una asesina de la época de los westerns y encima soy la madre de Amador. Es un placer todo. Dentro de la maldad que tiene esta mujer, me lo leí y me encantó. Dije: "bueno, cómo nos lo vamos a pasar en Almería, qué divertido". Salir de vez en cuando del edificio también está muy bien porque te acomodas. De pronto tienes que coger el tren, irte allí, estar en un hotel, bueno, y estar en exteriores casi todo el tiempo. Muy bien, muy bien, a ver si este año... Bueno, no, porque es cada cien, hay que esperar al 300.

Además ha tenido una acogida bestial en taquilla.

Eso me han dicho, que está funcionando muy bien porque, claro, ha quedado como una película, pero en realidad no lo es, es una parte que ya viene la gente sabiendo quiénes son los personajes, que esa sorpresa ya no la tienen. Tienen la sorpresa de que cada uno hace algo que no tiene nada que ver con el capítulo anterior ni el anterior ni el anterior. Entonces yo creo que todo eso les pilla con mucha sorpresa, pero creo también que ha sido el boca a boca de la gente que lo ha visto el primer día.

'La que se avecina' es muy divertida, muy poco problemática

Esta temporada, además, es la primera en la que habéis grabado 50 minutos por capítulo. ¿Cómo lo has sentido tú como actriz?

No me he dado cuenta, fíjate. De verdad, te lo digo en serio. Tú date cuenta de que nosotros nos cogemos el libreto y luego nos van diciendo día a día o a la semana las secuencias que tenemos. Seguro que ha habido menos secuencias que con más minutos como lo teníamos antes, pero no te das cuenta. Yo no he notado nada en mi cuerpo, ni menos trabajo, ni más trabajo... Igual. Pero también es que mi personaje no es muy largo, a lo mejor para Jordi (Sánchez) ha sido un poco más de relajo, porque es más protagonista, Amador también, pero en mi caso venía siendo la misma secuencia.

Una de las tramas clave de esta temporada, que ya empezamos a ver un poco en la anterior, es esa división de la comunidad entre exteriores e interiores.

Eso fue una idea buena porque sí que te da muchas circunstancias para ver el enfrentamiento que hay de clases, que es muy divertido también ver cómo unos están por encima de otros y otras veces los de abajo tienen superioridad con los de arriba porque las circunstancias les brindan esa situación. Eso ha sido un hallazgo que no lo teníamos en el otro edificio. En el otro también había gente con más poder, pero en este caso están claros los pobres y los ricos.

Es cierto que la división de clases queda mucho más definida con las diferentes escaleras.

Está hecho de tal forma que ya no sabes a momentos quién tiene más poder. Los del Bajo tienen más poder que los de arriba. Yo empecé hace nueve años, más o menos, y yo había visto 'Aquí no hay quien viva', algún capítulo de 'La que se avecina', pero no era muy consciente de lo que era. Cuando me llamaron, me pareció muy divertida la idea y me di cuenta en seguida de que era una serie para hacer reír mucho y para relajarte, para incluso cuando termina que puedas pensar en los personajes cada uno con su vida, que sabes más como espectador. Mucha gente me ha dicho que se imaginan, cuando termina el capítulo, qué va a ser del personaje, o sea que la gente piensa en ellos en otras circunstancias. Y eso está divertido. Se inventan qué pasaría en otra situación.

Petra Martínez, Pablo Chiapella y Loles León en 'La que se avecina'

También se debe a ese compromiso que tiene la gente con estos personajes, que los tienen tan interiorizados que les pueden dar una continuación.

Eso es lo que me pasó al cabo de tres temporadas. Me encantó la idea que me dijeron de que por la noche piensan y los ponen en otras situaciones, me pareció muy divertido. Es como si se supieran ya el papel.

Esta temporada también ha estado marcada por la salida de Fernando Tejero. ¿Cómo viviste su adiós?

Fernando es un tío majísimo y a mí me dio mucha pena que se fuera, pero, por otro lado, la gente tiene derecho a pensar en irse en un momento determinado, por lo que sea. Pero a mí es que me ha sido mucha gracia su papel. ¿Sabes lo que pasa? Fernando tiene una vis cómica muy extraña, porque lo hace todo muy serio. Es muy serio todo, pero es muy gracioso. Yo espero volver a trabajar con él, porque me gusta mucho, es muy rico.

Todos los actores estamos contentos y no creo que si hay más capítulos nos vayamos

Después de nueve años que llevas en 'La que se avecina, ¿ves algún final a tu participación en la serie?

No sé si seguiremos o no. Creo que también se pueden suprimir personajes, no que el actor quiera irse, sino que en un momento determinado piensan que un personaje está agotado y que es mejor coger otro. A mí me da mucha rabia. Siempre puede ocurrir porque tú trabajas en el año que te contratan. Yo espero que no. Pero, en principio, los que estamos estamos todos contentos y no creo que si hay más capítulos nos vayamos.

También te hemos visto en Telecinco en 'La Agencia'. ¿Cómo fue interpretarte a ti misma?

Hay cosas que se puede decir que soy yo, pero no tiene nada que ver con lo que me ha pasado en la vida. Sí que estuve haciendo teatro independiente y que salíamos fuera, pero lo tomé como otro personaje. Un personaje que se llamaba Petra, que estaba, se supone, haciendo mi vida, pero en realidad no es Petra esa. Tiene el hecho de que lo hago yo, entonces algo puse mío, pero no es exactamente el personaje que yo vivo todos los días en mi vida.