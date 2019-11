'Rick y Morty': 10 personajes que podrían reaparecer en la cuarta temporada

La disparatada ciencia ficción y el incorrecto y sorprendente humor han hecho de 'Rick y Morty' una de las series más anticipadas. Eso, y el hecho de que quizás sea de las que más se hace esperar. Dos años han tardado en regresar el alcóholico abuelo científico y su inepto nieto, pero, al fin, el 10 de noviembre de 2019, se inició la cuarta temporada de la serie de Adult Swim, para alivio de su legión de seguidores.

Rick y Morty adoptan un nuevo amiguito en la cuarta temporada

Sin embargo, los creadores de la serie, Justin Roiland y Dan Harmon, van a seguir jugando con la paciencia de sus espectadores, al estrenar los 10 episodios de esta temporada en dos partes, divididas por el parón navideño. Con suerte, los siguientes 60 capítulos que se habrían firmado con la cadena podrían tardar menos que las anteriores temporadas en ver la luz, pero es difícil predecir nada sobre la incorregible pareja creativa tras esta serie de animación.

Con tanta espera, es normal que hasta los más fanáticos hayan olvidado parte de los extravagantes e imaginativos personajes secundarios aparecidos en las pasadas temporadas. En el primer capítulo de la cuarta temporada, titulado "Al filo del mañorty: Rick. Muere. Rickpite", el espectador avezado habrá reconocido al Señor Meesseeks y a Cabeza de Engranaje. Para adelantarse a próximas reapariciones y de paso refrescar un poco la memoria, desde FormulaTV repasamos algunos de estos personajes importantes que podrían tener continuidad.

1 Señor Ojete Sucio

Señor Ojete Sucio junto a la Señora Ojete Sucio y Bebé Ojete Sucio

Aunque nació como un mero gag de la segunda temporada para un solo episodio, en el cual parecía morir, el Señor Ojete Sucio se ha convertido en uno de los personajes más esperados por los espectadores. Sus apariciones desde ese debut se han limitado a crear expectativa entre los espectadores, adelantando acontecimientos futuros mientras rompía la cuarta pared hablando directamente hacia la cámara.

En esta cuarta temporada parece tener una presencia mucho más integrada en la trama, si hacemos caso de uno de los tráilers en los que se le ve dando clase ante unos alumnos que entran en pánico. Por supuesto, no podemos descartar que se trate de un troleo, teniendo en cuenta el humor de Roiland y Harmon, pero sin duda sería todo un acontecimiento el regreso de este personaje al que tanto cariño tenía la familia Smith y del que apenas sabemos nada.

2 Bola de Nieve

Bola de Nieve en la primera temporada de 'Rick y Morty'

El segundo episodio de la serie ya mostraba hasta dónde podían llegar las consecuencias de la ciencia de Rick Sánchez, ya que el perro de la familia se convertía en un ser superinteligente que iniciaba una rebelión canina en todo el mundo. Al final del capítulo, se hacía el líder de una sociedad de perros con raciocinio que emigraba a las estrellas, abandonando para siempre la esclavitud de los humanos.

Su regreso podría ser complicado, y no porque tuviera que hacer un viaje entre las estrellas, algo relativamente fácil en el mundo de 'Rick y Morty'. Lo más complicado es que tendría que escapar del universo C-137, en el que se ambientan los primeros capítulos de la serie, antes de que la pareja protagonista emigre a un universo exactamente igual al suyo, con la salvedad de que ellos acaban de morir. El planeta Tierra originario de C-137 fue presa de un virus que convirtió a todos sus habitantes en "cronenbergs", por lo que se desconoce el destino del Bola de Nieve original. También es posible que exista otra réplica de este personaje en el universo de reemplazo. De cualquier forma, su vuelta sería una reaparición estelar, ya que se forjó un carisma muy particular con su mezcla de fría lógica e instintos de perro.

3 Supernova

Una enfurecida Supernova en 'Rick y Morty'

De forma similar al gag del Señor Ojete Sucio, en la tercera temporada se presentó un grupo de superhéroes que, al parecer, ha colaborado con Rick y Morty en sus aventuras. Se trata de los Vindicadores, cuyos miembros apenas conocimos, una vez más, poco antes de que casi todos fallecieran en el mismo episodio en el que se presentaron, precisamente debido a una sangrienta venganza de un Rick celoso y borracho.

Uno de los pocos miembros de los Vindicadores que sobrevivió fue Supernova, una de las más superpoderosas heroínas del equipo que acababa traumatizada tras aquel episodio. No sería descabellado que su regreso se produjese para vengarse del científico loco, aunque el propio Rick afirmaba que, probablemente, la próxima vez que se encontrasen sería alcoholizados en una fiesta.

4 Persona Pájaro

Persona Pájaro renacido como Persona Fénix

El carácter cínico y arrogante de Rick, junto con sus peligrosos experimentos, ha producido que apenas tenga amigos en el multiverso. Pero a Persona Pájaro le une una relación de camaradería muy profunda y afianzada que pareció terminar cuando, en la segunda temporada, su intento de matrimonio acababa en una traición que parecía suponer su fin y el de casi todos los asistentes al enlace, a excepción de Rick y los Smith.

Por suerte, las reglas de la vida y la muerte no son muy estrictas en el universo de 'Rick y Morty', y Persona Pájaro renació de sus cenizas bajo el muy apropiado nombre de Persona Fénix. Gracias a unos implantes tecnológicos que le han convertido en un cíborg, Persona Fénix ha conseguido volver a vivir, aunque probablemente esté a las órdenes de la que fuera su esposa en vida, Tammy.

5 Tammy

Tammy el día de su boda en 'Rick y Morty'

Si el regreso de Persona Fénix es más que probable, por supuesto de su mano regresará Tammy. Esta estudiante del mismo instituto al que acude Summer acabó por revelarse como una espía de la Federación Galáctica justo en su boda con Persona Pájaro. La confrontación posterior no dejó exactamente claro si había sobrevivido, pero, como hemos dicho, reaparece cuando se descubre que está detrás de la resurrección de su marido.

Aunque los límites entre el bien y el mal están poco definidos en esta serie, parece claro que si Tammy reapareciese lo haría como una villana. Al fin y al cabo, parece haberse convertido en parte de los pocos restos que han quedado de la Federación Galáctica, organización que en todo momento ha tratado a Rick como un terrorista y que parecía desaparecida hasta ahora.

6 Squanchy

El irregular Squanchy con su actitud dicharachera en 'Rick y Morty'

El squanch más "squanchi" del Planeta Squanch parecía en un principio un desconcertante gag de los que son tan habituales en esta serie. Pero este gato borracho y pendenciero que aparecía en los momentos más desconcertantes resultó ser uno de los amigos más fieles de Rick junto con Persona Pájaro, con una inesperada historia de amistad y camaradería compartida.

Posiblemente fuese una de las víctimas de la emboscada de Tammy durante su boda, pero lo cierto es que no existen garantías de su destino. De hecho, en este último episodio en el que apareció, se vio cómo, tras su frágil aspecto de minino, escondía una transformación superpoderosa capaz de librar épicas batallas. Quizás estas habilidades le hayan hecho sobrevivir a esa batalla para poder reaparecer en esta cuarta temporada.

7 Unidad

Uno de los avatares de Unidad y Rick pasean juntos por el cosmos

Si el hecho de que Rick haya tenido amistades ya resulta sorprendente dado su peculiar carácter, fue todavía más impactante descubrir, durante la segunda temporada, que había podido llegar a enamorarse y ser correspondido. Por supuesto, su pareja no era una persona normal, sino una mente colmena parasitaria dedicada a poseer toda clase de razas alienígenas conocida como Unidad.

En el único episodio en el que se presenta Unidad, el fuego se reaviva entre la entidad y Rick, y el científico incluso se compromete en esta relación. Pero Unidad no tenía las mismas ideas y, de hecho, consideraba a Rick una influencia tan nociva que prefería alejarse de él y sacrificar su amor. Tras ello, intentó suicidarse, pero no parece haberlo conseguido, por lo que el reencuentro con su ex no es descartable en un futuro.

8 Noob-Noob

Noob-Noob limpia la base de los Vindicadores en 'Rick y Morty'

Dentro de los Vindicadores, el único miembro aparte de Supernova que consiguió sobrevivir al encuentro con Rick y Morty fue este becario torpón y constantemente humillado. Noob-Noob es una mera parodia de los sidekicks clásicos de los superhéroes, pero Rick llega a sugerir que es el miembro más apreciado por él dentro del grupo, aunque sea simplemente porque le ríe los chistes. Eso sí, cuando consigue estar sobrio, ya ni siquiera se acuerda del nombre del patético héroe.

El que fuera poco más que el conserje de los Vindicadores podría reivindicarse como un verdadero superhéroe si consiguiese vengarse en su nombre al vencer a Rick. O también podría afianzarse el supuesto aprecio que Rick, al menos borracho, dice tener por él. En cualquier caso, el hecho de que parezca un personaje menor no quiere decir que no vaya a ser recuperado de la forma más inesperada, como ya ha demostrado esta serie en múltiples ocasiones.

9 Morty Malvado

El Morty Malvado se oculta en una multitud de Mortys

El personaje que más expectación causa y más teorías está generando es, sin duda, el Morty Malvado. En 'Rick y Morty' es habitual que aparezcan versiones provenientes de realidades paralelas de sus personajes epónimos, pero en todas ellas Morty no es más que un inútil lacayo de su abuelo con menos de la mitad de su inteligencia. Todas menos ésta, que incluso consiguió imponerse a la versión de Rick de su realidad y controlarle mediante un implante.

La última vez que el Morty Malvado hizo acto de aparición, se contaba la historia de cómo había sido capaz de manipular a la Ciudadela, el Estado en que se organizan los Ricks, hasta el punto de ser elegido democráticamente su presidente para inmediatamente después erigirse como dictador. Con este inmenso poder y todo el resentimiento que un Morty puede guardar hacia su abuelo, el Morty Malvado podría ser el villano definitivo de la galaxia.

10 La madre de Beth

Diane Sánchez, posible exmujer de Rick

Al inicio de la tercera temporada, la Federación Galáctica se interna en la mente de Rick para tratar de quebrar su mente y, de entre todos sus recuerdos, se muestra por primera vez a su exmujer, Diane. Se trataba de la primera aparición de la madre de Beth y, por tanto, abuela de Morty, y en ella se relataba cómo había tenido lugar su trágica muerte a manos de un Rick proveniente del futuro. Inmediatamente después, Rick revela que ese flashback es una historia totalmente inventada, una trampa mental diseñada para sus captores.

Teniendo esto en cuenta, no se puede saber con certeza que Diane sea la verdadera madre de Beth. Desde luego, la dulce historia de amor reflejada en ese recuerdo parece ser incoherente con lo poco que se sabe de ella, ya que cuando se la menciona suele sugerirse que su matrimonio fue más bien tortuoso. Ni siquiera se ha aclarado su nombre, y las pocas veces que se la menta es para referir que Rick la abandonó y que ella misma desapareció, quizá para morir, poco después, dejando un gran trauma en Beth. Hasta ahora, lo que verdaderamente ocurrió con ella sigue siendo uno de los grandes misterios de la serie.

EXTRA Kanye West

Kanye West en una foto de grupo junto al equipo de 'Rick y Morty'

El rapero Kanye West no ha ocultado en ningún momento que es uno de los mayores fans de 'Rick y Morty'. Tanto que llegó a ofrecer sin ningún pudor hacer su propio capítulo de la serie, algo que Justin Roiland y Dan Harmon se apresuraron en aceptar públicamente. Podría parecer otro de sus engaños hacia los espectadores, pero lo cierto es que ya se han anunciado en Twitter los primeros contactos entre los creadores y el célebre artista.

Tal y como declaraban Roiland y Harmon al medio ET Canada, se están realizando los primeros borradores de ese episodio en colaboración con West. Roiland, concretamente, ha declarado: "Cuanto más conozco a Kanye, más me doy cuenta de la capacidad que tiene de reírse de sí mismo". Unas palabras que podrían indicar que una parodia del propio Kanye podría aparecer en dicho episodio, y que el guion de la comedia animada no dudará en ser tan irreverente como ha demostrado ser otras veces. Eso sí, teniendo en cuenta los tiempos de la serie, parece poco probable que este capítulo se estrene en la cuarta temporada, ya que se halla en un momento tan incipiente de su producción.