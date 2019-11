Los fans de 'Rick y Morty' encuentran la cuarta temporada en el lugar más inesperado: Pornhub

La cuarta pared cayó hace mucho tiempo en 'Rick y Morty'. La desbocada comedia de Dan Harmon y Justin Roiland ha abrazado un estilo metarreferencial desde sus inicios, tanto que muchas veces desconocemos dónde se encuentra la línea entre realidad y ficción. Y, por si no fuera suficiente con las múltiples plataformas que abastecen a los fans de la serie -HBO España y TNT en nuestro país-, un imprevisto nuevo servicio se ha sumado a la lista.

Entre vídeos aún menos recomendables para el público infantil que la serie de Adult Swim, se ha encontrado el primer episodio de la cuarta temporada en Pornhub. Los propios espectadores de 'Rick y Morty' han sido los encargados de avisar de esta infiltración entre vídeos pornográficos de la primera aventura del abuelo científico y su nieto adolescente tras dos años de espera.

I think the fact that I just went to PornHub to watch season 4 premiere of #rickAndMorty proves how good the show is lmaoooo #RickandMortyseason4 #RealFans pic.twitter.com/R91a5vWaYQ