La teoría de 'Rick y Morty' que apunta al macabro regreso de Morty Malvado

Los capítulos de 'Rick y Morty' no terminan cuando aparecen los créditos finales. Si por algo es conocida la serie de Adult Swim, aparte de por su humor irreverente, es por su masiva base de fans, que desgrana cada episodio para encontrar pistas que aclaren el destino que espera a los protagonistas. Por supuesto, el estreno de la cuarta temporada no ha sido una excepción, ya que la espera de dos años ha aumentado proporcionalmente el número de teorías, destacando una especialmente interesante.

Morty Malvado en 'Rick y Morty'

Durante el episodio, la muerte de Rick provoca la activación de un protocolo de emergencia que le lleva a ocupar clones de otras dimensiones. Entre esas realidades paralelas, el científico encuentra una peligrosa semejanza, ya que la mayoría están dictadas por regímenes fascistas. Aunque en principio pudiera parecer una casualidad, un usuario de Reddit ha optado por atar cabos y sacar a relucir su propia teoría de los hechos.

"Mi teoría es que Morty Malvado está instaurando gobiernos fascistas en todas las realidades a un ritmo alarmante, y Rick C-137 ha probado un poco de lo que supondrá esta batalla," reflexiona el fan de la serie. No obstante, como señala CheatSheet, en el podcast de Adult Swim se señaló que esta perversión de las dimensiones paralelas no era más que un gag, que culminaba mostrando que la única realidad normal (en la que no había nazis de por medio) era la regida por las avispas.

El regreso más esperado

La última vez que vimos a la pérfida versión del nieto de Rick fue en el séptimo episodio de la tercera temporada, uno de los más celebrados de la serie. En aquel momento, Morty Malvado conseguía hacerse con el control de la Ciudadela, por lo que es de esperar que aparezca de alguna manera en los nuevos episodios. Por lo tanto, habrá que estar atentos cada lunes a que HBO España y TNT estrenen las entregas inéditas para comprobar cómo se produce este retorno.