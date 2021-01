Pilar Eyre desenmascara a Doña Sofía en 'Sábado deluxe': "Ha estado siempre contra las uniones homosexuales"

La noche del sábado 2 de diciembre, 'Sábado deluxe' recibió en plató la visita de la periodista Pilar Eyre a raíz del éxito de su último libro, "Yo, el rey". En él, Eyre no solo realiza una exposición de la supuesta verdadera cara del rey emérito Juan Carlos I, sino que también desvela cómo es la relación con su mujer, Doña Sofía, y cómo sería la madre de Felipe VI en realidad, algo de lo que tuvo ocasión de hablar en el programa con Jorge Javier Vázquez.

Pilar Eyre desenmascara a Doña Sofía en 'Sábado deluxe'

"Hemos sido engañados durante muchos años. Hemos creído que era una pareja normal, feliz, unida y detrás había mucho dolor, mucho engaño por parte de los dos", manifestó la periodista, al inicio del encuentro. Jorge Javier apuntó entonces a la descripción que Ere daba en su libro de Doña Sofía, como una "mujer muy apegada al poder, a conservar su status". "Es una persona muy consumista. La gente que la conoce se asombra de la cantidad de cosas que puede comprar en un día", añadió la invitada, quien desveló también que Sofía no iría a museos ni conciertos u otras actividades culturales si no era por "obligaciones institucionales", al igual que los libros, "los pocos que lee, son de ciencia ficción".

"Tenemos una imagen absolutamente distorsionada. Es una mujer ambiciosa, le gusta ser reina", aseguró la periodista, tras lo cual afirmó que "ha estado a punto de dejar a su marido en dos ocasiones, pero al final le pudo su propia ambición". "Nunca da las gracias, cree que todo le es debido", continuó Eyre, tras lo cual declaró que "ella se ha pronunciado siempre en contra de las uniones homosexuales". De hecho, al hablar de las convicciones retrógradas de la antigua monarca, la periodista contó incluso que había estado sin hablar con su hija Elena durante muchos meses tras su divorcio de Jaime de Marichalar. "Cuando María Zurita se sometió a un proceso de fertilización para tener un hijo, luchó mucho para que no lo hiciera y tuvo palabras feas para su sobrina", confesó Eyre, antes de definir a Doña Sofía como una persona "muy reaccionaria" a ese tipo de asuntos.

"Desprecia a los españoles"

Pilar Eyre expone la otra cara de Doña Sofía en 'Sábado deluxe'

"La hemos tenido como una mujer digna, sumisa, fiel, siempre enamorada de su marido, ocupada en las cosas de su casa, muy familiar, y no es absolutamente ninguna de estas cosas", aseguró Eyre, quien incluso matizó que "no se ha ocupado nunca de sus hijas, todas sus atenciones estaban centradas en su hijo". "No tiene amigas, vive absolutamente aislada", manifestó la periodista, quien añadió que Doña Sofía "no es nada simpática, además es muy altanera". "Desde el principio, ella ha sentido una tremenda aversión por los españoles", afirmó Pilar, después de recordar que Sofía "no habla ni siquiera castellano" y estaba "despegada de los usos y costumbres de un país en el que vive desde hace más de cuarenta años".

Eyre también desveló que Doña Sofía "tiene sus armas para desacreditar al rey", algo que habría utilizado varias veces durante el reinado de Don Juan Carlos. De hecho, la periodista llegó a afirmar que el rey emérito "no soporta a Sofía, hasta el punto de que, a partir del año 2000, no quiso hacer ningún viaje con ella". Eyre desveló incluso las palabras que Doña Sofía le habría dedicado a su marido a raíz de las relaciones extramatrimoniales que había tenido. "Ella le dijo al rey que 'ya sabes que no te vas a divorciar de mí, jódete porque sabes que nunca te vas a poder divorciar de mí'. Y el rey ha intentado divorciarse dos veces", manifestó la periodista.