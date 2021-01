Las mentiras de Tom Brusse en el Polideluxe que pondrían acabar con su relación con Sandra Pica

Nuevo año y otro lío donde se ha metido Tom Brusse para empezar con buen pie el 2021. El participante de 'La isla de las tentaciones 2' visitó el plató de 'Sábado deluxe' el 2 de enero donde realizó un Polideluxe para demostrar sus sentimientos por Sandra Pica y que todas las dudas que pudiese tener su pareja se disipasen por fin. Sin embargo, los planes del francés no han salido como él esperaba y una vez más, se han descubierto varias mentiras que podrían poner punto y final a su relación con Pica.

Tom Brusse, emocionado en 'Sábado deluxe'

"¿Estás enamorado de tu novia?", fue la pregunta clave con la que Tom Brusse debía decir la verdad. Sin embargo, Conchita aseguró que mentía. El francés no pudo evitar las lágrimas al ver que su relación con Sandra Pica podría derrumbarse debido a esa cuestión: "Antes de hacer el Poli estaba muy nervioso y asustando de que Sandra me dejase, supongo que en el momento de responder a la pregunta pensé en muchas cosas", intentó justificar ante los colaboradores del espacio.

"Antes de ir al polígrafo, Sandra me avisó que si eso salía mentira, me dejaba. Todo depende de esa pregunta", afirmó el exparticipante de 'La casa fuerte 2', quien no pudo evitar romper a llorar al ver la posibilidad de que su relación pudiese haber terminado. "Es que no me puede dejar por esto, no es la verdad. Estaba muy nervioso y enfadado con ella por la presión", aseguró el francés. Aunque en otras preguntas, Conchita corroboró que Brusse estaba diciendo la verdad, este consideró que su relación ha terminado por completo con esa respuesta: "Ya estoy jodido, ya se acabó con ella seguramente".

Tom pensó en Melyssa teniendo sexo con Sandra

"¿En alguna ocasión has pensado en tu exnovia, Melyssa, mientras practicabas sexo con tu novia Sandra?", fue una de las preguntas más importantes que le realizaron a Tom Brusse en 'Sábado deluxe', algo que él negó rotundamente. No obstante, Conchita aseguró que mentía: "Bueno, justo después de dejarlo con Melyssa a lo mejor sí", se sinceró el francés, quien intentó dar ciertas explicaciones que no convencieron a los colaboradores del espacio. Sin embargo, Jorge Javier Vázquez le apoyó en esta ocasión: "Es lo más normal del mundo, si lo acabas de dejar...".