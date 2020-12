Jorge Javier Vázquez confiesa que ha tenido fantasías sexuales con dos colaboradores de 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez ha respondido a todas las preguntas que le ha planteado Conchita durante el programa del 26 de diciembre en 'Sábado deluxe'. El presentador ha sido muy sincero a la hora de responder las cuestiones que muchos de sus compañeros le han enunciado. La honestidad del conductor ha hecho que en un momento dado de la entrevista el ambiente se caldease bastante cuando ha confesado con cuáles de los colaboradores de 'Sálvame' habría tenido algo.

Antonio Rossi y Jorge Javier Vázquez en 'Sábado deluxe'

En un momento dado, Antonio Rossi ha sido el principal tertuliano que ha preguntado si Jorge Javier Vázquez se había sentido atraído por alguno de sus compañeros: "Yo me habría acostado con Rossi", ha respondido abiertamente el presentador. Aunque ambos han afirmado que es un tema que han hablado ya: "Cuando ya trabajas tanto con alguien es que ya me da un poco de vergüenza", ha admitido Vázquez. Sin embargo, el tertuliano por su parte considera que el tema "no está cerrado".

Sin embargo, no es la única persona del equipo por la que Vázquez se habría sentido atraído. El conductor ha afirmado que tuvo fantasías sexuales con Kiko Matamoros después de escuchar que el colaborador había coqueteado con hombres, pero quiso aclarar que solo lo ha sido en "en plan cerdo": "Nada de enamoramientos". Por último, el director de 'Sálvame', David Valldeperas, también le ha preguntado al presentador del espacio si en algún momento se ha sentido atraído por él, algo que Jorge Javier ha negado, sin embargo, la máquina de Conchita ha destapado su mentira: "Es muy atractivo y muy golfito, esa golfería a mí me gusta", ha confesado el invitado.

No quiere retomar su amistad con Isabel Pantoja

Jorge Javier Vázquez tiene varios frentes abiertos con diferentes personajes de la televisión. En sus últimos blogs de Lecturas ha criticado duramente a Antonio David Flores y a Terelu Campos. A pesar de los problemas que tiene con ellos no ha negado nunca una posible reconciliación, algo que no tiene pensado hacer con Isabel Pantoja: "Vive instalada en una mala energía. La gente cree que es dificilísimo acceder a ella y es lo contrario, hacerse colega es facilismo. Está tan sola que requiere atención 24 horas del día y tú no puedes acceder a esa demanda. Desde que se levanta hasta que se acuesta no hace nada", ha explicado el presentador.